JournÃ©e maghrÃ©bine de lâ€™enfant : Des acquis remarquables

La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a réitéré, hier, à Alger, que «l’Algérie n’épargnera aucun effort pour la promotion et la protection de l’enfant et place ce dossier au même titre que les dossiers stratégiques, veillant à mettre en œuvre des planifications nationales», pour relancer le développement et relever les défis de la mondialisation.

A l’occasion de la célébration de la journée magrébine de l’enfant, le 17 février de chaque année, la ministre a mis en exergue les acquis remarquables de l’Algérie, notamment en matière de promotion et de protection de l’enfance, concrétisant la volonté politique du Président de la république d’asseoir le socle d’un Etat de droit et de justice, à travers des réformes administratives, judiciaires, sociales et politiques ».

Dans ce cadre, elle a rappelé que la Constitution de 2016 a consacré le principe d’un Etat social et l’égalité des chances, afin de protéger la société et la famille et de mettre en application les droits de l’enfant, notamment, dans l’éducation, l’enseignement et l’information.

Dans ce cadre, Mme Eddalia a affirmé que les institutions de l’enfance sont appelées à garantir un «climat propice» à l’épanouissement de l’enfant en toute sécurité et sans atteinte à sa personne psychologique ou corporelle, après avoir rappelé que la Loi n° 14-01 du 4 février 2014 commence à porter ses fruits, la ministre a réitéré la volonté politique «forte» pour avancer sur le chemin des réformes dans le cadre des objectifs tracés dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant.

Hichem Hamza

Concours national DE la meilleure création numérique

Mme Ghania Eddalia a annoncé le lancement d’un concours national de la meilleure création numérique destinée aux enfants dont les résultats seront annoncés le 20 novembre prochain, à l’occasion de la journée mondiale des Droits de l’enfant.

H. H.