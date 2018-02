Lâ€™ambassadeur de france , Ã  propos du marchÃ© algÃ©rien : Â« Un potentiel inÃ©galÃ© Ã  lâ€™Ã©chelle rÃ©gionale Â»

«Le marché algérien possède, à l’échelle régionale, un potentiel inégalé dans de nombreux secteurs qui restent à développer : tourisme, agriculture, énergies renouvelables et le numérique C’est par ces termes que s’est exprimé, dans un entretien accordé à la revue Partenaires, l’ambassadeur français à Alger. Outre les grandes entreprises, Xavier Driencourt relève l’existence d’un tissu «très dense de PME et TPE», ainsi que le «dynamisme» et «l’esprit d’initiative des entrepreneurs qui se développent, innovent, et sont de plus en plus ouverts sur le monde». Interrogé sur la démarche à mener pour inciter les entreprises françaises à s’installer davantage en Algérie, M. Driencourt s’appuie sur la proposition du président Macron, de mettre en place un fonds de soutien au PME dans le but, enchaîne-t-il, de «faciliter l’implantation des PME françaises en Algérie», et «soutenir les investissements algériens en France». Cet outil, explique M. Driencourt, «pourrait être catalyseur pour encourager les entreprises françaises à venir sur le marché algérien avec un soutien financier public qui réduira le risque. A ce sujet il y a lieu de rappeler que sur le plan des investissements, entre 2002 et 2016, un total de 158 projets d’investissements impliquant des investisseurs français ont été déclarés auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) pour un montant de l’ordre de 340 milliards de DA (mds DA) et devant générer 22.316 emplois. Sur l’ensemble de ces projets d’investissements, 137 ont été réalisés pour un montant de près de 182 mds DA et ont généré 13.083 emplois directs. Les quatre premiers secteurs investis dans le cadre des investissements déclarés sont l’industrie (85 projets déclarés d’un montant de 285 mds DA), les services (42 projets de 30,6 mds DA), les BTPH (15 projets de 2,6 mds DA) et le tourisme (7 projets de 18,3 mds DA).

Par ailleurs il convient de rappeler que lors de la 4ème session du COMEFA, tenue en novembre dernier à Alger, le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a admis que les relations économiques entre les deux pays n’avaient pas connu de grandes avancées ces dernières années. En conséquence, il a affiché la détermination de son pays à lever une «nouvelle ambition concrète». Pour lui, «les grandes déclarations sont utiles, mais les décisions concrètes sont encore mieux pour faire avancer une relation économique». La dernière réunion du COMEFA a été couronnée par la signature de trois accords de partenariat économique entre les deux parties. S’est tenue également la 4e session du Comité intergouvernemental du haut niveau à Paris, à laquelle a pris par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Les deux parties ont réaffirmé, dans un communiqué conjoint, leur volonté de hisser le partenariat économique et industriel entre l’Algérie et la France au niveau d’excellence de leurs relations politiques. Elles ont également réitéré leur volonté de poursuivre la construction du partenariat bilatéral dans une logique de coproduction et d’investissements croisés, vecteurs essentiels pour le développement des liens économiques. Il est également question de favoriser par la même occasion, le transfert de savoir-faire et de technologie ainsi qu’à travers la montée en puissance de projets innovants, notamment pour la jeunesse.

Fouad Irnatene