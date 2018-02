Grand Angle : Petit pas

Comment sortir la Libye du chaos dans lequel elle se trouve depuis la chute de l’ancien régime en 2011 ? Une question à laquelle la communauté internationale peine à répondre. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Elle pensait y être parvenue le 17 décembre 2015, à la suite de la signature des accords de paix par les représentants du Congrès général national et ceux de la Chambre des représentants, car croyant avoir fait le plus dur sur le chemin de la réconciliation nationale. « C’est un jour historique pour la Libye », avait même lancé l’ancien émissaire de l’ONU, Martin Kobler, présent à la cérémonie de signature. Cependant, l’espoir suscité par cette signature s’est vite dissipé au fil des mois. Deux ans après, le commandant de l’armée libyenne, Khalifa Haftar, a indiqué que l’accord de paix a expiré. Mais pour les Nations unies, cet accord politique demeure la seule référence pour stabiliser la Libye. Et c’est sur cette base que le Représentant spécial de l’Onu pour la Libye, Ghassan Salamé, œuvre. En effet, depuis sa prise de fonction, il a multiplié les contacts pour élaborer son plan d’action. Proposé en septembre 2017, le document vise justement à mettre un terme à la crise politique qui perdure par l’organisation, entre autres, d’élections avant fin septembre 2018. Le challenge fixé n’est pas impossible si toutes les parties acceptent de jouer le jeu. Côté organisationnel, la commission électorale a ouvert les listes en Libye le 6 décembre dernier et a enregistré à la clôture de l’opération l’inscription de plus de 2,4 millions d’électeurs. Ce premier pas encouragera le médiateur onusien à poursuivre la mise en œuvre de son plan d’action, même s’il est tout à fait conscient que les obstacles sur le chemin de sa concrétisation demeurent nombreux, tant il est certain que le retour à la paix en Libye n’est pas pour arranger les affaires de certains cercles qui, justement, tirent profit de la situation de chaos qui y règne. Mais si l’objectif des parties au conflit est la recherche de la stabilité de la Libye, force est de souligner qu’elles n’ont d’autre choix que celui de contribuer à la mise en œuvre de l’accord de 2015. Pour sa part, l’Algérie, qui n’a pas lésiné depuis le début sur les efforts pour permettre aux Libyens de retrouver la paix, demeure attentive aux attentes des Libyens. Une volonté exprimée une nouvelle fois par le chef de l’Etat dans le message de félicitations adressé au président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale de Libye, M. Fayez Mustapha Serradj, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la révolution du 17 février. « L’Algérie continuera d’apporter son soutien à la Libye et ne ménagera aucun effort pour accompagner ce pays frère sur la voie du dialogue et de la réconciliation nationale », a affirmé le Président Bouteflika. Le reste dépend des Libyens eux-mêmes.

Nadia K.