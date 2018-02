Sommet intercorÃ©en : Le temps dâ€™une chimÃ¨re

Les signes de réchauffement hivernal dans les relations entre les deux capitales coréennes n’a été qu’une chimère. Annoncée à grande pompe par l’entourage du président Kim, l’éventuelle rencontre entre les deux hommes a nourri espoirs et craintes. Pour les optimistes, refermer les stigmates de la guerre de Corée et mettre fin à plus de 70 ans de crispations suintaient à travers cette démarche d’une rencontre entre les deux chefs d’Etat à Pyongyang. Pour d’autres, les Etats-Unis notamment, la proposition n’était pas dépourvue de manœuvres et de visées « machiavéliques ». Entre ces deux tendances, la réponse s’est résumée en un « non » diplomatique.

Le président sud-coréen a estimé hier qu’il était « trop tôt » pour envisager un sommet de ce genre. « Il y a de grands espoirs en vue d’un sommet Nord-Sud, mais je crois que c’est un peu précipité », a déclaré le président à Pyeongchang, lieu du déroulement des jeux Olympiques d’hiver. « Il y a un proverbe coréen (sur la précipitation) qui dit ‘‘rechercher de l’eau chaude près du puits’’», a-t-il ajouté. Une façon de dire que l’opération de charme diplomatique lancée par son voisin du Nord n’avait aucune chance d’aboutir. Il faut retenir surtout qu’une baisse de tension dans la région n’est pas tributaire d’un effet d’annonce ni d’une accolade au gout d’un baiser de Juda.

Les acteurs qui tirent profit de cette crispation sont nombreux et tant qu’il existera un champ de mine entre le Nord et le Sud, l’équilibre régional sera maintenu. Quant aux discours, ils fourniront toujours une matière substantielle aux commentateurs de tous bords.

M. T.