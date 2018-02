Ã‰lections aux Ã‰tats-Unis, Lavrov : Â« Accuser Moscou dâ€™ingÃ©rence est du baratin Â»

Les accusations d’ingérence russe dans les élections américaines sont du «baratin», a estimé le chef de la diplomatie russe hier, au lendemain de l’inculpation de 13 Russes pour leur intrusion présumée dans la présidentielle américaine. «Tant qu’on n’a pas de faits, tout ça c’est du baratin», a dit Sergueï Lavrov, interrogé, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, sur les inculpations annoncées aux Etats-Unis contre ces ressortissants russes accusés de complot pour avoir favorisé la campagne de Donald Trump. Par ailleurs, des conseillers économiques de la Maison-Blanche ont publié un document dans lequel ils analysent la cyber-activité malveillante dirigée contre des entités privées et publiques comme des fuites de données ou des vols de propriété intellectuelle et d’informations financières et stratégiques sensibles. L’une des préoccupations majeures du rapport concerne les cyberattaques contre des infrastructures, comme les autoroutes, les réseaux électriques, les systèmes de communication ou les barrages. Les cyberattaques ont coûté aux Etats-Unis entre 57 milliards et 109 milliards de dollars en 2016, a averti la Maison-Blanche vendredi, mettant en garde contre des effets de contagion sur l’économie dans son ensemble, si la situation venait à s’aggraver. «Si une entreprise détient une partie essentielle des infrastructures, une attaque contre cette firme pourrait causer une perturbation majeure à travers toute l’économie», explique le rapport.

