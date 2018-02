Syrie : Lâ€™ONU rÃ©clame un accÃ¨s humanitaire aux zones assiÃ©gÃ©es

Le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en Syrie, Ali Al-Za’tari, a réclamé vendredi un accès aux zones assiégées dans le pays pour pouvoir fournir l’assistance dont la population a besoin et a réitéré la demande d’une trêve humanitaire d’un mois. Le 14 février, après 78 jours sans accès à la Ghouta orientale, un convoi de l’ONU et du Croissant-Rouge arabe syrien a pu distribuer une aide alimentaire, nutritionnelle et sanitaire à 7.200 personnes dans la ville de Nashabieh, dans la Ghouta orientale. «Si ce développement est le bienvenu, il est absolument insuffisant. Les personnes concernées représentent 2,6% des 272.500 personnes dans le besoin dans la Ghouta orientale», a déclaré M. Al-Za’tari dans une déclaration à la presse. Il a noté que le convoi n’a pas été autorisé à transporter de l’eau, des fournitures scolaires et des articles non alimentaires, tels que des ustensiles de cuisine, des couvertures et des bâches en plastique. A Nashabieh, l’équipe technique du Programme alimentaire mondial (PAM), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rencontré une population fatiguée et épuisée après de longs mois d’isolement. L’équipe des Nations Unies a été témoin de plusieurs cas de malnutrition aiguë sévère. La santé est également une préoccupation, avec des installations médicales à court de fournitures essentielles. L’équipe de l’ONU a vu des anesthésiques expirés. Des cas de maladies transmissibles, tels que la tuberculose, la fièvre typhoïde et la gale, ont également été signalés.