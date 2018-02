54e ConfÃ©rence de Munich sur la sÃ©curitÃ© : Â Aggravation de lâ€™insÃ©curitÃ© mondiale

Les menaces mondiales et la multiplication des conflits aux conséquences humanitaires dévastatrices ont été les deux changements qualitatifs, l’année dernière, qui ont aggravé la situation sécuritaire mondiale, a déclaré le chef de l’ONU, Antonio Guterres, lors de la 54e Conférence de Munich sur la sécurité (MSC), qui s’est ouverte officiellement vendredi après-midi.

«Les conflits deviennent de plus en plus interdépendants et de plus en plus liés à une nouvelle menace terroriste mondiale pour nous tous», a indiqué M. Guterres. Pour la première fois depuis la fin de la Guerre froide, le monde est confronté à la menace des armes nucléaires et des missiles à longue portée posée par la Corée du Nord, qu’il appelle «un développement fait en totale contradiction avec la volonté de la communauté internationale et en violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité», selon un communiqué publié vendredi par l’ONU sur son site. Antonio Guterres a déclaré qu’il était essentiel de maintenir des «pressions significatives» sur la Corée du Nord pour créer une opportunité d’engagement diplomatique sur la dénucléarisation pacifique de la péninsule coréenne dans un cadre régional. Les deux parties prenantes clés de cette crise, les Etats-Unis et la Corée du Nord, a-t-il soutenu, doivent être capables de «se réunir et d’avoir une discussion sérieuse sur ces questions». Le deuxième changement concerne le Moyen-Orient au sens large, qui, selon lui, s’est transformé en un «nœud gordien», avec différentes lignes de fracture interconnectées qui ont créé un véritable bourbier. Mettant en exergue le conflit israélo-palestinien et les guerres en Syrie, au Yémen et en Libye, entre autres, M. Guterres a déclaré : «Aujourd’hui, tout le Moyen-Orient est devenu un véritable gâchis.» En ce qui concerne la cyber- sécurité, le secrétaire général a appelé de ses vœux une discussion sérieuse sur le cadre juridique international dans lequel se déroulent les cyberattaques.



Les relations transatlantiques en débat



Le rôle futur de l’Union européenne (UE) en tant qu’acteur sur la scène mondiale, ainsi que ses relations avec la Russie et les Etats-Unis, figuraient en bonne place à l’ordre du jour de cette conférence. Plus de 500 participants du monde entier participent à ce rassemblement annuel majeur de trois jours sur les questions de sécurité, dans un contexte d’incertitude entourant les relations transatlantiques et de défis pour l’ordre mondial libéral, liés notamment à la montée du protectionnisme et du nationalisme. De plus, les participants doivent également discuter de tout un éventail de questions mondiales de sécurité, telles que les conflits au Moyen-Orient, et en particulier la dégradation des relations entre les pays du Golfe, ainsi que les développements politiques dans la région du Sahel en Afrique. Les questions sur le contrôle des armes seront également un point important, en particulier concernant le programme nucléaire de la Corée du Nord. «Nous sommes bien plus proches de la perspective de conflits inter-Etats», a déclaré Wolfgang Ischinger, président du MSC, lors de la cérémonie d’ouverture. «Nous devons prendre des mesures concrètes», a-t-il clamé.

Lors de son discours d’ouverture, la ministre allemande de la Défense, Ursula Von der Leyen, a souligné la responsabilité de l’Europe à l’avenir, déclarant : «Nous voulons rester transatlantiques, mais dans le même temps nous voulons devenir plus Européens». «Nous parlons d’une Europe qui puisse également mettre plus de poids dans la balance sur le plan militaire. Cela peut signifier davantage d’autonomie et de responsabilité propre, au niveau ultime, la responsabilité de l’OTAN», a-t-elle déclaré. Tout en soulignant l’engagement continu à déployer des efforts de lutte antiterrorisme, la ministre allemande de la Défense a également souligné le rôle du développement, parallèlement à celui de la sécurité, citant en comparaison l’OTAN et le plan Marshall à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

R. I.