Regard : Enfin, le permis Ã  pointsÂ !

Le permis à points sera applicable dès le 1er mars. C’est désormais plus que sûr. Le ministre de l’Tntérieur et des Collectivités locales a été catégorique sur cette question, reportée moult fois. Les choses vont changer, avec le nouveau système de pénalisation, de répression carrément des chauffards. Les manœuvres dangereuses, l’improvisation sur les routes, derrière le volant, la «délinquance» routière, tout cela est fini. La force de loi intervient pour mettre un terme à tous ces dérapages et autres banalisés, par certains, institutionnalisés par d’autres. La conduite, le code de la route, malmenés, écorchés, tous les jours, seront enfin réhabilités, sauvés même d’une clochardisation dangereuse, dégénérée, devenue très souvent incontrôlable et inadmissible. Nos routes martyrisées, tuent, sans foi ni loi. Les accidents de la circulation ont la peau dure, très dure. Les chiffres des services de sécurité donnent des sueurs au dos, il faut bien l’admettre. Nous méritons la palme d’or en termes de classement des pays touchés par ce fléau ravageur qui menace la famille algérienne. Il était temps de stopper l’hécatombe routière ; cette nouvelle forme de terrorisme qui échappe au contrôle. Aujourd’hui, on ne peut se permettre de continuer dans cette voie, sinueuse, pleine d’obstacles de tous genres. Faire valoir la loi, imposer la discipline et le respect des autres usagers de la route sont plus que nécessaire pour redresser les comportements de beaucoup de jeunes qui n’hésitent à aucun moment à commettre toutes les dérives possibles et imaginables sur les routes. L’utilisation du téléphone portable, l’excès de vitesse, pour ne citer que ces contraventions, reviennent très souvent dans les causes des accidents et aussi les retraits du permis de conduire. L’entrée en vigueur du permis à points est, en effet, le seul moyen pour faire revenir les chauffards à de meilleurs sentiments. Cas échéant, ils risquent carrément d’hypothéquer le fameux document rose. Désormais, le droit à l’erreur n’est pas permis. Il est même recommandé de repenser sa conduite et son comportement, avant de démarrer le moteur de sa voiture.

Samia D.