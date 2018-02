Nouveaux cas de rougeole et de rubÃ©ole : appel Ã  la vaccination

Le programme national de vaccination contre les principales maladies infectieuses, telles que la rougeole ou la rubéole, permet de faire baisser considérablement le taux de mortalité infantile.

C’est pour cette raison, que le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière appelle à la vaccination des enfants contre les virus de la rougeole et de la rubéole, notamment après l’enregistrement de nouveaux cas dans certaines wilayas, en raison de l’échec des deux dernières campagnes de vaccination organisées en 2017 et 2018.

Selon le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère, Dr Djamel Fourar, l’apparition de nouveaux cas de rougeole et de rubéole revient principalement à la réticence des parents à vacciner leurs enfants dans le cadre des deux campagnes organisées en mars 2017 et du 25 décembre 2017 au 7 janvier 2018, n’ayant touché que 40% de la catégorie ciblée (6-14 ans), a-t- indiqué à l’APS. «L’échec des campagnes de vaccination contre la rubéole et la rougeole est alarmant, dans le sens où il pourrait entraîner la résurgence de ces deux virus mortels pour les enfants et les adultes, comme cela a été le cas dans la wilaya d’El-Oued qui a enregistré récemment 18 cas confirmés, ainsi que le décès d’un enfant de quatre ans, contaminé par des écoliers n’ayant pas été vaccinés», a-t-il-précisé. À ce propos, le Dr Fourar exhorte tous les parents qui n’ont pas vacciné leurs enfants âgés de 6 à 14 à se présenter aux Établissements de santé publique de proximité (EPSP) pour le faire, soulignant la disponibilité du vaccin au niveau de ces établissements, tout en mettant en exergue l’importance de la vaccination dans la prévention des maladies graves.

Il a rappelé, à cette occasion, le programme national de vaccination contre la rougeole lancé par le ministère de la Santé en 2017, après avoir enregistré près de 17.000 cas en 1996 et près de 20.000 cas en 1997 dans le milieu scolaire, ajoutant que près de 10.000 élèves en ont bénéficié en 2003.



Rattraper le temps pour se faire vacciner



L’initiative du ministère s’inscrit dans le cadre de la poursuite de cette campagne jusqu’à l’élimination de cette épidémie, conformément à la stratégie mondiale tracée, à cet effet, par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le directeur de la prévention s’est dit satisfait quant à l’élimination par l’Algérie de la poliomyélite, lors de ces dernières années, ajoutant que le pays œuvre, dans le cadre de la même dynamique, à éliminer la rougeole et la rubéole.

À rappeler que la campagne de vaccination, organisée en mars dernier par le ministère de la Santé, en coordination avec celui de l’Éducation nationale, au niveau des établissements scolaires et ayant ciblé près de 7 millions d’élèves âgés entre 6 et 14, a connu un faible taux de réponse de la part des parents, en raison du tollé médiatique suscité par certains sur l’innocuité des vaccins et leur origine. Pour pallier la situation, le ministère a dû organiser une campagne de rattrapage entre le 25 décembre 2017 et le 7 janvier 2018, au niveau des établissements scolaires, mais elle n’a réalisé que 40% de son objectif.

Il s’agit donc de rattraper le temps pour se faire vacciner. Le ministère de la Santé a rassuré en mars dernier les parents d’élèves quant à l’innocuité des vaccins du calendrier national, les appelant à poursuivre la vaccination de leur progéniture. L’enjeu étant d’assurer la meilleure protection des enfants et de futures mamans contre la rougeole et la rubéole, et permettre à l’Algérie d’être parmi les premiers pays de la région à les éliminer.



La vaccination permet d’éviter la morbidité



Cela dit, les vaccins du calendrier national sont «sûrs et conformes aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)», a soutenu le directeur de la prévention et de la promotion de la santé.

Il faut reconnaître que l’État a toujours mobilisé les moyens pour atteindre un taux de couverture vaccinale capable de diminuer la circulation du virus ou de la bactérie en cause de plusieurs maladies.

La mortalité infantile était passée de 46,8 % naissances vivantes en 1990, à 24,8% naissances vivantes en 2009, pour atteindre 15% naissances vivantes actuellement.

Dans ce contexte, il faut signaler que, en tant qu’élément fondamental de la politique de santé en Algérie, 9.000 structures sanitaires de proximité ont été équipées pour le suivi complet de la vaccination qui permet de sauver des millions de vies, chaque année. Son utilité permet, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de sauver 2 à 3 millions de vies chaque année. Sans vaccins, l’éradication de la variole au niveau mondial et l’élimination de la poliomyélite et de la rougeole dans un grand nombre de pays n’auraient pas été possibles. En effet, la vaccination permet d’éviter la morbidité, les incapacités et la mortalité dues aux maladies à prévention vaccinale, comme la diphtérie, la rougeole, la coqueluche, la pneumonie, la poliomyélite, la diarrhée à rotavirus, la rubéole et le tétanos.

De nouveaux vaccins améliorés sont aujourd’hui disponibles pour protéger non seulement les enfants, mais aussi les adolescents et les adultes.

Cependant, un enfant sur cinq ne profite toujours pas des bienfaits de la vaccination. Chaque année, plus de 22 millions de nourrissons dans le monde échappent encore à la vaccination systématique, et plus de 1,5 million d’enfants de moins de cinq ans meurent de maladies qui pourraient être évitées au moyen des vaccins existants.

