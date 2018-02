Dans la lucarne : Une dÃ©cision et des interrogations

Notre championnat national de Ligue1 amorce, après le déroulement de la 20e journée, un grand virage, puisque chaque point perdu aura son pesant d’or. Il faut dire que nos 16 clubs qui composent l’élite sont différemment positionnés au classement général. Il y a une partie qui joue les premiers rôles alors que l’autre est très mal positionnée. On peut même dire qu’hormis le CSC, qui possède une avance respectable et surtout qu’il a assuré son maintien, les autres sont dans un «mouchoir de poche». Ce qu’il faudra retenir, c’est le fait qu’il y a deux groupes qui se sont formés d’une manière bien distincte. On y trouve dans le premier groupe le MCO, l’USMA, la JSS, le MCA, le NAHD, l’ESS, le PAC et les autres qui sont un peu à la traîne, à l’instar de l’USMBA, l’OMédéa, le CRB, l’USB, le DRBT, la JSK, l’USMH et l’USMBlida. L’intérêt se trouve un peu omniprésent, puisqu’on le trouve aussi bien en haut qu’en bas du tableau. C'est-à-dire que pour le moment, rien n’est encore tranché concernant la course pour le titre, même si le CSC a montré quelque peu ses intentions pour monter sur la plus haute marche du podium, et pourquoi pas terminer à la première place et surtout jouer l’exercice suivant la Ligue des champions d’Afrique qui demeure un objectif de taille pour le club constantinois. Toutefois, les observateurs, ces derniers temps, ont remarqué que le CSC d’Amrani est en train de «patiner» et n’arrive pas à «mettre les voiles». Sa large défaite contre le MCA, au stade du 5-Juillet l’atteste d’une façon assez prononcée. C’est cette situation qui a fait que des équipes qui étaient loin de la «cime» sont en train de revenir au devant. C’est le cas du MCO, du NAHD et du PAC. C’est aussi la même chose dans le bas du tableau où les équipes sont trop rapprochées les unes des autres à cause du fait qu’il n’y a pas d’enchaînement de résultats. Ce qui fait qu’on avance pendant une semaine et on revient en arrière la semaine d’après. Par conséquent, et avec la fin du championnat national, la pression ne fait qu’augmenter de week-end en week-end. D’où le fait que des clubs recourent à des moyens extra-sportifs pour gagner. Ce qui explique l’apparition de la violence dans les stades du fait qu’une équipe qui n’arrive pas à l’emporter sportivement utilise des moyens fallacieux pour faire le plein. Ces derniers temps aussi bien en Ligue1 qu’en Ligue2, les férus du ballon rond ont remarqué que la violence est en train de faire son «irruption» dans nos stades. Il y a eu même des envahissements de terrain qui faussent un peu le déroulement de nos matches et surtout influent négativement sur le comportement de l’arbitre qui craint pour sa vie. C’est humain ! Face à cette nouvelle donne, le Bureau Fédéral vient de prendre une décision pour le moins brutale et ferme en ordonnant aux arbitres «d’arrêter» carrément le match en cas d’envahissement de terrain. C'est-à-dire qu’on laissera, par la suite, le soin à la commission de discipline de la LFP ou de la FAF de s’en charger pour donner gain de cause à l’une ou l’autre des deux équipes. C'est-à-dire que la décision ne se fera pas dans le stade, mais dans une «commission» relevant des structures gérant notre football. Là, il y aura beaucoup de facteurs qui ne seront pas bien pris en charge ou bien maîtrisés. Car là, on ne sait pas si l’envahissement du terrain n’a été sciemment provoqué ou pas pour fausser le résultat d’un match donné afin de favoriser une autre équipe. Indirectement, avec cette décision de faire arrêter un match dès qu’il y a un envahissement de terrain peut être une arme à double tranchant. On ne peut comprendre avec certitude les tenants et aboutissants de l’envahissement du terrain. D’où les hantises suscitées légitimement par certains clubs à l’approche de la fin du présent exercice. C’est justifié !

Hamid Gharbi