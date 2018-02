Paradou AC 3 - JS Saoura 0 : Le jeu collectif de lâ€™Athletic fait la diffÃ©rence

La formation du Paradou s'est imposée, hier au stade de Bologhine, face à la JS Saoura, par le score sans appel de 3 à 0. Le jeu collectif des camarade de Bouatou a fait la différence dans cette rencontre comptant pour la 20e journée du championnat de Ligue 1.

Cette confrontation entre deux formations, aux styles de jeu opposés, a démarré sur un faux rythme. Adoptant un schéma tactique plutôt offensif (4-2-3-1), avec un bloc médian et un pressing haut, les protégés du technicien espagnol José Nugués ont d'emblée pris l'initiative du jeu à leur compte. Se distinguant par un jeu élaboré, en triangle et en mouvement, les joueurs de l'Athletic se sont rapidement montrés dangereux. 5', Benayad se débarrasse des deux centraux d'un joli contrôle orienté de la poitrine, mais manque de peu le cadre. 11', Naidji, à la limite de la surface, ne parvient pas à cadrer. 28', le centre tir de l'international Arous a failli faire mouche. 33', le tir de Bouzok touche la transversale de Boukacem. 38', le portier de la Saoura se déploie pour écarter le coup franc de Benkhelifa en corner. De leur côté, les poulains du coach Khouda, adoptant un schéma porté sur le jeu offensif (4-3-3), ont favorisé le jeu direct. Toutefois, dominés au milieu du terrain, les visiteurs n'ont pas réussi à imposer leur jeu, encore moins à se procurer de véritables occasions de scorer. À l'exception du tir de l'international libyen Al Ghanoudi, les tentatives de la JSS n'ont pas inquiété Moussaoui et sa défense. De retour des vestiaires, les joueurs de Paradou ont annoncé la couleur. 47', Naidji parvient à tromper la vigilance de Boukacem et à ouvrir la marque en reprenant du plat du pied le centre au point de penalty de Melikchi. 49', le tir à raz de terre de Bouchine passe tout près.

La réaction des visiteurs ne s'est pas fait attendre. 55', Yahia-Cherif oblige Moussaoui à se coucher pour capter le cuir. Avec l'entrée en jeu de Djalit, le jeu s'est un peu équilibré, et la formation de la Saoura a montré de meilleures prédisposition offensives. En effet, les deux teams se sont pratiquement rendu coup pour coup. 61', la tête piquée de Djalit est bien captée par le gardien. 62', Benayad échoue de peu face à Boukacem. 65', le tir de Bouzok est repoussé en corner par le gardien. 75', Djalit ne parvient pas à redresser la balle, alors qu'il était seul en pleine surface. 84', suite à un contre rapide, le Paradou Athletic Club double la mise par l'intermédiaire d'El-Mellali. Héritant d'un belle passe en profondeur, le virevoltant ailier de la formation algéroise fixe le portier, avant de loger le cuir dans la lucarne gauche. 87', El-Mellali, rentré en jeu dans le dernier quart d'heure, profite d'une mauvaise relance du gardien pour signer son doublée du jour et sceller le sort du match. Une victoire logique pour le PAC qui s'est distingué par une grande détermination et a su gérer les temps forts de cette partie.

Rédha M.