JSK : Les signaux au rouge

La JS Kabylie a perdu le match qu’il ne fallait pas perdre. Partis à Tadjenanet avec l’intention de gagner et sortir de la zone rouge, les Canaris sont revenus bredouille. Face à une équipe du DRBT tout aussi en difficulté en championnat, la JSK a fait preuve d’une impuissance sidérante aussi bien sur le plan offensif que défensif.

Car à défaut de repartir avec une victoire, les Canaris auraient au moins dû essayer de défendre le nul, un exercice dans lequel ils se sont révélés tout aussi impuissants. Au final, la JSK a enchaîné avec une autre défaite, la septième cette saison contre dix matches nuls. C’est donc logiquement qu’elle campe à la 14e place du classement avec 19 points seulement dans l’escarcelle. Dirigeants et entraîneur de la JSK ont pointé du doigt les erreurs arbitrales. «Le but du DRBT était entaché d’une faute. En outre, il y avait un penalty flagrant non sifflé pour nous. L’arbitre était dépassé. C’est clair, il a cédé à la pression», regrette Noureddine Saâdi qui a refusé d’admettre «une défaite sur le terrain».

En dépit de la persistance des mauvais résultats et l’urgence de la situation, Cherif Mellal, le nouveau président de la JSK, a refusé qu’on évoque avec lui l’avenir de son entraîneur. «Ne me parlez pas de l’entraîneur ! Ce n’est pas lui le problème !», a-t-il asséné sèchement en réponse à une question sur l’avenir de Noureddine Saâdi, de plus en plus contesté par les supporters.

Incapables de gagner aussi bien à domicile (1-1 face au NAHD) qu’à l’extérieur, les Canaris sont plus que jamais en danger. Qui plus est, ils auront à jouer des équipes qui luttent, elles aussi, pour le maintien. C’est dire que la fin de la saison s’annonce d’ores et déjà compliquée, à moins d’un regain de forme entre-temps.

Amar B.