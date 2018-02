Dans le bas du classement, la situation commence à se compliquer pour la JSK, l’USMH et l’USM Blida. Ces derniers, en perdant sur le net score de 4 à 1, au stade du 20-Août, ont sérieusement compromis leurs dernières chances quant au maintien en Ligue 1.

D’ailleurs le coach de cette équipe blidéenne, Kamel Bouhelal, avait affirmé que «malgré cela, on continuera à jouer en professionnel». C'est-à-dire qu’il ne veut pas fausser les résultats des matches restants. L’USMH, qui avait à affronter une équipe de l’USMA qui ne voulait pas enchaîner par un deuxième faux pas consécutif, avait fini par imposer le nul aux harrachis. Les poulains d’Aziz Abbès affirment que l’arbitre ne leur a pas sifflé deux penaltys et avait expulsé injustement Daoud. Ce qui, à leurs yeux, avait faussé le résultat final où ils méritaient, selon eux, la victoire. Arab en a décidé autrement. Le nul ne fait nullement les affaires des banlieusards qui campent dans une position de relégable. Les canaris en perdant à Tadjenanet, sur le score de 1 à 0, ont accentué le désarroi de leurs supporters. Le DRBT, par contre, quitte la zone de turbulence, lui qui compte 21pts. C'est-à-dire qu’il devance de deux points la JSK. Pour le leadership, le MCA, qui affrontait le leader constantinois, a brillé de mille feux, avec l’art et la manière. Il a réalisé un de ses meilleurs matches de la saison en dominant de la tête et des épaules une équipe du CSC qui n’avait rien pu faire. Elle était même incapable de venir «titiller» l’arrière-garde des vert et rouge. Il y avait du jeu et surtout de l’efficacité. Par ce résultat, le MCA passe à la deuxième place à six points du CSC qui est en train de faire du surplace. Ce qui a plongé ses fans dans une grande inquiétude. Comme dit l’adage, «celui qui n’avance pas recule». Les représentants du

Vieux rocher ont intérêt à réagir vite avant qu’il ne soit trop tard. Car la «meute» de poursuivants est en train de montrer le «bout du nez».

H. G.