Ligue 2 (20e journÃ©e) : Le leader maintient le cap, la JSMB revient

L'AS Ain M'lila poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin vers l'accession. A l'occasion de la 20e journée du championnat de Ligue Deux, disputée vendredi, le leader a disposé à domicile de la modeste formation du Raed de Kouba par le score logique de 2 à 0. Après avoir longtemps résisté aux multiples assauts des poulains de Hadjar, les camarades de Metref ont fini par céder dans la dernière demi heure de la rencontre. 69', Dib reprend de la tête le centre de Hachemi pour l'ouverture du score. 85', Sahbi scelle le sort de la partie suite à un contre rapide. Après cette défaite, le RCK se voit recalé en position de premier relégable. De son côté, la JSM Skikda a pris le meilleur sur le RC Relizane, malgré le huis clos. Les protégés de Bouzidi se sont imposés par le score net et sans bavure de 2 à 0, à l'issue de cette confrontation très disputée. Après une première période assez équilibrée, les locaux sont revenus sur le terrain avec plus de détermination. 49', Mokhtar ouvre la marque en transformant le penalty accordé par l'arbitre de la rencontre Bouzzar. 78', Djillali double la mise et confirme le succès de la JSMS, en reprenant superbement le centre de Mokhtar. Skikda consolide ainsi sa position de dauphin, tandis que le Rapid, toujours en course, voit son élan freiné. Par ailleurs, l'affiche de la journée, MO Béjaïa - CA Bordj Bou Arréridj, s'est soldée par un nul vierge. Les deux prétendants se sont neutralisés à l'issue d'une rencontre musclée très disputée. La meilleure opération de cette manche est à mettre à l'actif de la JSM Béjaïa. Les coéquipiers de Zeghdoud sont allés à Chlef damer le pion à l'ASO. 4', Kaiboua donne l'avantage aux visiteurs en trompant son propre gardien. 18', l'arbitre de la partie, Aouina, siffle un penalty en faveur de la JSMB, qui sera transformé par Bensaha. Ce n'est qu'en seconde période que les locaux, pris de vitesse, se sont ressaisis. 66', Izerghouf réduit la marque en transformant le penalty accordé par l'arbitre. malgré les nombreuses tentatives, les poulains de Khezzar ne parviendront pas à revenir au score et laissent ainsi filer une belle occasion de revenir dans la course. Les joueurs de Zeghdoud se replacent après ce précieux succès. A souligner que le match a connu un envahissement de terrain à la fin du premier half. Dans le bas du tableau, le Ghali de Mascara est revenu avec une belle victoire d'Oran (0-1). Grace aux trois points engrangés face à l'ASMO, le GCM respire, en prenant ses distances avec la zone de perturbation. De son côté, le Mouloudia d'EL Eulma, auteur d'une victoire logique à domicile face à l'Amal Boussaâda (2-0), quitte provisoirement la zone de relégation.

R. M.