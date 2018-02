Entretien, Rabah Chebah, prÃ©sident de la FALA : Â« On est sur la bonne voie Â»

Peut-on connaître votre avis après le résultat très important réalisé au dernier championnat d’Afrique qui a eu lieu à Port Harcourt au Nigeria ?

«Nous sommes très contents par ce résultat qui a dépassé toutes les espérances. C’est un honneur pour nous, pour l’Algérie et toute la famille de la lutte algérienne. Cela va nous motiver encore plus. On visera les différentes compétitions intermédiaires, mais surtout le prochain mondial et aussi les JO 2020 à Tokyo. »

C’est une occasion inouïe de développer davantage cette discipline ?

«Effectivement, ce résultat va nous aider énormément à aller de l’avant. Il sera certainement un stimulant très utile pour redonner un autre souffle à la lutte algérienne. Il est clair qu’aujourd’hui, on est sur la bonne voie. On va axer notre travail sur le court et le long terme. On visera l’augmentation du nombre de licenciés. C’est une chose qui peut nous aider énormément à former de jeunes talents qui vont composer nos différentes sélections nationales. Aussi, les JO de Tokyo resteront notre principal objectif. On est décidé, cette fois-ci, à monter sur le podium. On possède quelques éléments qui sont capables de nous valoir bien des satisfactions.»



Comment voyez-vous l’avenir ?

« On est très confiant en l’avenir du fait que notre travail se fait d’une façon harmonieuse aussi bien avec la collaboration des ligues que des clubs. Les athlètes aussi adhèrent à notre politique. Ce qui explique les bons résultats que nous sommes en train de réaliser. On œuvrera à développer encore plus cette discipline ; On remercie le MJS et le COA pour leurs aides respectives».

Entretien réalisé par

Hamid Gharbi