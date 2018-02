Badminton, Championnat dâ€™Afrique (individuel) : Trois algÃ©riens en huitiÃ¨me de finale

Trois badistes algériens sur les sept engagés ont composté leurs tickets pour les huitièmes de finale du Championnat d'Afrique (individuel) qui se dispute à la salle Harcha-Hacene (Alger). Il s'agit de Seifddine Larbaoui, Mohamed Abderrahime Belarbi et Youcef Sabri Medel. Larbaoui s'est imposé au premier tour face au Zambien Mabo Donald (21-19 21-9) avant de battre au deuxième tour le Marocain Yassine El Mernissi (21-9 21-12). Pour sa part, Belarbi a battu au premier tour le Seychellois Jakim Renaud sur le score (21-6 21-8) puis son compatriote Majed Yacine Balahoune (21-9/21-11). Medel, le troisième algérien qualifié, s'est imposé lors des deux premiers tours, respectivement face à Jie Luo des Seychelles (21-10 21-17) et Thabani Mathe du Zimbabwe (21-12 21-11). Leurs compatriotes Samy Khaldi, Adel Hamek, Koceila Mammeri et Majed Yacine Balahoune ont quitté la compétition dès les premiers tours. Chez les filles, sept algériennes sont engagées et disputent leurs matchs pour une place en huitième de finale. Il s'agit de Halla Boukasni, Dounia Naama, Ines Ziani, Malak Ouchefoun, Yasmina Chiban, Amrouni Kahina et Linda Mazari. Outre les tableaux du simple, trois autres tableaux sont mis en jeu et se disputent actuellement le double messieurs, le double dames et le double mixte. Quatre duos algériens ont été engagés chez les messieurs comme chez les dames, alors que cinq paires représenteront l'Algérie en mixte. Sur les chances des algériens, le staff technique de l'équipe nationale ambitionne de défendre le titre chez les messieurs et remporter le maximum de points chez les dames. «La compétition est difficile en présence de plusieurs joueurs de haut niveau. Chez les garçons, nous allons tout faire pour défendre notre titre et gagner le maximum de médailles sans mettre de pression inutile sur nos joueurs. En double, le tirage au sort n'est pas favorable mais j'espère que nos joueurs seront à la hauteur et aller loin dans la compétition», indiqué à l'APS l'entraîneur national seniors Mahlous Mohamed.»

Chez les dames, nous espérons gagner le maximum de points car c'est une phase qualificative aux Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus en Argentine», a-t-il ajouté. Pour sa part, l'entraîneur national, Nourine Maâmar Salim, estime que la compétition sera «compliquée» à partir «des quarts de finale». «Je pense la compétition sera plus compliquée à partir des quarts de finale en présence de plusieurs joueurs bien classés sur la scène continentale. Mais nous avons toutes nos chances de remporter les titres en double mixte et double messieurs.