Abdelkader Amrani, coach du CSC : Â« Rester solide mentalement Â»

Cuisante défaite face au MCA. Votre sentiment premier ?

Il y a de quoi être déçu. Mon équipe a perdu par un score lourd et elle est passée complètement à côté de son sujet. Franchement, je n’ai pas reconnu mes joueurs. Ils étaient loin, très loin même du rendement exempté pour une telle affiche au sommet. Perdre de cette manière m’inquiète.

Par quoi expliquez-vous la mauvaise prestation de votre équipe ?

Cela reste pour moi inexplicable du moment que nous avons préparé comme il se doit cette rencontre, en tout point de vue. C’est le plus mauvais match fourni cette saison par le CSC. Je m’attendais à beaucoup mieux de la part de mes joueurs. A mon sens, la pression du match et le fait que certains joueurs se sont produits pour la première fois au stade du 5-Juillet, ce qui les a peut-être impressionnés, les a paralysés du coup.

On s’attendait a beaucoup mieux de la part du CSC dans ce match…

Oui, moi-même je m’attendais à mieux. On dispose d’un bon groupe et d’une équipe capable de battre n’importe quel adversaire lorsqu’elle est dans son jour. Malheureusement, il y a des jours sans, et tel a été le cas cette fois-ci face au Mouloudia d’Alger, qui mérite amplement sa victoire. Cela même si le second but mouloudéen est entaché d’un hors jeu évident.

Cela a-t-il influencé sur le cours du match ?

A mon sens non. Ce n’est pas une excuse pour nous. Le MCA nous était supérieur et il a logiquement gagné. Le second but entaché d’un hors jeu ne change rien à la donne, parce que le Mouloudia nous a totalement dominé et pris à la gorge. On n’a pas été bons, un point c’est tout. Il ne faut pas se cacher derrière ça ou essayer de trouver des alibis qui ne tiennent pas la route. Il faut se montrer fair-play et garder sa lucidité en pareille situation.

Appréhendez-vous la suite du parcours ?

Il faut rester solide mentalement. On est leader du championnat et on compte le rester inchallah. Il ne faut pas baisser les bras et rester sur cette défaite, qu’on doit absolument oublier au plus, non sans retenir les leçons qui s’imposent. Tous les matches seront difficiles, mais il faut maintenir le cap. Il faut que les supporters restent derrière l’équipe. L’environnement doit rester propice et favorable à l’avancée du CSC. On a fourni d’énormes efforts pour construire cette équipe, qui réalise de très bonnes choses cette saison alors qu’elle a lutté pour éviter la relégation la saison passée. Il ne faut surtout pas détruire ce qu’on a bâtit.

Croyez-vous encore au titre, du moment que cette défaite réduit votre écart à 6 points et relance le championnat, avec le MCA qui pointe son nez…

On jouera nos chances à fond, même si j’appréhende quelque peu l’avenir, au vu de notre mauvaise prestation face au Mouloudia, qui a suivi notre semi-échec à Constantine contre l’USMH. Si pour ce match, qu’on se devait de gagner, je me suis dit, que se sont des choses qui arrivent. Mais là, avec ce revers devant le MCA, je commence à me poser des questions. J’ai comme l’impression que certains joueurs pensent qu’ils sont arrivés…

C’est-à-dire ?

Ils sont tenus de maintenir une concentration maximale et il faut redoubler d’efforts à l’entrainement. Rien n’est jamais acquis d’avance. La course pour le titre n’est pas encore gagnée. J’attends beaucoup de mes joueurs qui doivent prouver à chaque match que le CSC n’est pas leader par hasard. Je suis un entraîneur exigeant qui demande toujours plus. C’est le prix à payer pour concrétiser le rêve de nos milliers de supporters qui méritent qu’on leur offre un titre cette saison. Il faut maintenir le cap et surtout, ne pas s’arrêter-là.

Mohamed-Amine Azzouz