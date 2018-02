Le Coin du copiste : Monsieur AÃ¯t menguellat

Aït Menguellat est un artiste hors pair, un Monsieur, un poète, ciseleur de mots qui, dit-il, est comme hanté quand il écrit, retiré qu’il était seul, en haut de la montagne de sa Kabylie natale.

Evoquer ce chanteur, c’est évidemment parler de son parcours artistique. Il est apprécié pour son humilité, sa constance, et surtout la qualité de son répertoire. A ce jour, il reste celui qui est en mesure de remplir les salles de spectacles, les stades, en Algérie, en France et au Canada. Aït Menguellat n’est pas un artiste du show bizz, il accorde peu d’entretiens à la presse et ne se presse pas à éditer des CD s’il n’est pas convaincu de son travail et personne ne pourra le convaincre du contraire. Pour avoir assisté un jour à un de ses concerts à Tizi-Ouzou, à la maison de culture pleine à craquer évidemment, Aït Menguellat a assuré la première partie de son spectacle et lors de la pause, il était dans sa loge, entouré de ses proches et de ses admirateurs, quelques privilégiés. Tout le monde loua sa prestation et j’étais le seul, resté silencieux dans un coin de la loge. Il se retourne, me fixa et me demanda mon avis. J’étais dans la gêne la plus totale, intimidé et mon court silence a mis mal à l’aise ses fans. J’ai pu difficilement avouer que tout n’était pas bien orchestré et qu’il y avait des contre-temps. Sacrilège, il a osé, estima la horde des laudateurs. Il a osé s’attaquer à notre artiste et de s’interroger : mais d’où sort-il celui-là ? Aït Menguellat remis tout le monde à sa place et confirmant mes dires. « Oui, je sentais que quelque chose n’allait pas ». Comme réponse, ses fans lui ont dit que les spectateurs ont applaudi longtemps ; debout et ce durant au moins cinq minutes. « Oui » a rétorqué Lounis Aït Menguellat en ajoutant : « Même si je reste uniquement debout sur scène, les spectateurs vont applaudir ». Pas un mot de plus. Sacré Aït Menguellat. La deuxième partie de son spectacle était mieux assurée. J’ai rencontré une deuxième fois cette légende vivante à Paris lors d’un spectacle donné au cours de la manifestation l’Année de l’Algérie en France. Il était avec son fils aîné. J’ai admiré cette séquence du père et du fils, tous deux artistes. Nous nous sommes salués à l’aéroport d’Orly pour le retour en Algérie. Lounis ne peut laisser seule sa montagne. Aït Menguellat continue de nous faire rêver et de nous charmer avec ses mélodies interprétées sans fard, sauf lorsqu’il veut faire plaisir à son fils arrangeur de son état. C’est une concession que fait l’artiste à son fils. Comme un grand, Djaafar poursuit une carrière de chanteur en solo et ça marche plutôt bien pour lui. Certes, il n’a pas l’aura de son père et oui, nous vous avons averti, n’est pas Lounis Aït Menguellat qui veut.

Une légende vivante !

Abdelkrim Tazaroute