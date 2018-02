Italie : Parme, Capitale de la Culture 2020

La ville de Parme, dans le nord de l'Italie, a été choisie parmi les dix finalistes pour être la Capitale italienne de la Culture en 2020, a annoncé vendredi dernier le gouvernement italien. Chaque année depuis 2014, les villes italiennes se disputent la prestigieuse subvention d'un million d'euros (environ 1,24 million de dollars) "pour poursuivre un modèle de développement durable plaçant la culture au centre de la croissance sociale, économique et civile", a déclaré le ministère de la Culture dans un communiqué.

La proposition de Parme a montré "la meilleure gestion de la créativité en vue d'une durabilité globale", a déclaré le ministre de la Culture, Dario Franceschini, en annonçant que le jury avait choisi à l'unanimité Parme pour 2020.

Le maire de Parme, Federico Pizzarotti, a exprimé son "bonheur" et sa "satisfaction" au nom de la ville et de ses habitants. Située dans la région de Reggio d'Emilie, la ville de Parme est le berceau du célèbre chef d'orchestre Arturo Toscanini, et du fromage parmesan.

Parmi ses attractions principales, on trouve la cathédrale de Parme, une importante cathédrale romane italienne dont la coupole est décorée par une fresque du peintre Le Corrège.

Parmi les anciens lauréats de la Capitale italienne de la Culture, figurent Mantoue en 2016 et Pistoia en 2017. Palerme est le vainqueur actuel, suivi par Matera en 2019. (APS)