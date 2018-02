Lâ€™artiste Mizo dÃ©voile ses Å“uvres Ã  Alger

Le photographe Mizo a dévoilé une quinzaine de photographies, reflet de la société algérienne, dans une exposition inaugurée jeudi soir à la galerie "Issue 98" à Alger. Intitulée "Under the rug" (Sous le tapis), l’exposition reflète le vécu quotidien à travers des photographies énigmatiques, alliant peinture et photographie.

Les œuvres de Mizo qui puisent dans le vécu de la société algérienne donnent à voir des portraits, des paysages et des objets reconstitués dans une synthèse de l’art de la peinture et la photographie. En grands formats, ces tableaux sont suggestifs et allusifs comme cette femme, yeux fermés et enveloppée dans une robe aux rubans sur lesquels on peut lire "fragile". Le visiteur peut également apprécier cette photographie sur laquelle on aperçoit un amas de chaussures, à moitié dévoilés sous une couverture. En marge du vernissage, l’artiste Mizou dit que son art se veut un "reflet de la société" dont il s’inspire. "L’humain occupe une grande place dans mon art pictural qui accorde une place de choix à l’humain en interpréter ce que la société exprime à travers une multitude de messages", a-t-il expliqué.

Peintre autodidacte, Mizo a exposé plusieurs fois en Algérie et à l’étranger notamment aux Etats-Unis et au Canada. L’exposition se poursuit jusqu’au 17 mars à la galerie "Issue 98", sise rue Didouche Mourad à Alger. (APS)