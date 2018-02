Bastion 23 : Le patrimoine culturel Ã  lâ€™honneur

Une exposition collective réunissant les œuvres de onze artistes peintres et photographes algériennes, confrontant leurs visions sur la femme et le patrimoine culturel, intitulée "Houn'na" (Elles) a été inaugurée jeudi dernier à Alger. Organisée par le centre des arts du Palais des Raïs - Bastion 23, cette exposition a été l'occasion de découvrir le travail de jeunes talents particulièrement dans la photographie d'art et le traitement de l'image. Pour cet événement, Ahlam Kourdourghli a présenté son œuvre Eve, célébrant la femme algérienne et son costume traditionnel par une photographie en grand format. Celle-ci se présente comme un focus sur le visage d'une femme portant le hayek, imprimée en plusieurs fragments et exposés suspendus sur plusieurs niveaux offrant ainsi une perspective unique aux visiteurs. Travaillant également sur la photographie d'art, Sonia Merabet propose un travail sur les tatouages anciens qu'elle fait revivre par la broderie, un procédé qui permet d'incruster des tatouages, faits de perles et de métaux, sur des voiles transparents portés par l'artiste elle-même qui expose des autos-portraits. Dans un style purement réaliste, la plasticienne Lila Bouzidi a exposé trois portraits de femmes en aquarelle mettant en valeur le costume et les bijoux traditionnels des Aurès, le hayek et le métier du tissage. Les symboles berbères et les motifs d'ornement du tissage se retrouvent également dans le travail de l'artiste peintre Zahia Kaci qui rend hommage au travail artisanal féminin et à l'univers des maisons des différentes casbahs d'Algérie dans des œuvres majoritairement réalisées au couteau. Travaillant sur les miniatures, Djazia Cherrih a également exposé plusieurs de ses anciennes œuvres inspirées majoritairement des ornements esthétique muraux de la Casbah d'Alger. D'autres œuvres célébrant la femme et son environnement ou dénonçant son enfermement réalisés, entre autres, par Nasma Bouda et Djamila Ababsia sont également exposées. Par ailleurs le Centre des arts du Palais des Raïs - Bastion 23 a entamé des travaux d'aménagement et d'embellissement, devant être achevés prochainement, afin de donner plus de visibilité à ce centre depuis l'extérieur, explique son directeur Boualem Belachehab. L'exposition "Houn'na" se poursuit jusqu'au 27 février. (APS)