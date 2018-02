Publication : Le cinÃ©ma algÃ©rien en quelques mots

Chercheur, auteur et critique de cinéma, Adda Chentouf vient de publier Guide des réalisateurs, acteurs et films du cinéma algérien, chez ANEP Édition. Un ouvrage en guise d’hommage aux artisans de la mémoire cinématographique algérienne entre 1964 et 2017, mais aussi une référence aux chercheurs et universitaires des branches artistiques.

Composé de quatre chapitres, l’auteur met en avant les biographies de pas moins de 200 acteurs et actrices, de toutes les générations, ayant interprété les plus grands rôles des productions cinématographiques. Le deuxième chapitre a été consacré aux cinéastes algériens, plus de 100 réalisateurs trouvent place dans l’ouvrage avec l’énumération de leurs œuvres, souvent peu connues ou inconnues du grand public, d’où l’utilité de cet ouvrage selon les dires de l’auteur. «Il s’agit du premier guide du cinéma algérien en langue arabe. On trouve des ouvrages en français, mais les étudiants des universités s’intéressent beaucoup plus aux références en langue arabe», a-t-il fait savoir. Un travail de recherche et de documentation qui serait d’une grande utilité aux étudiants, aux chercheurs et aux passionnés du septième art, à l’aune de l’ère du numérique et du multimédia. «Notre génération a grandi avec les ouvrages cinématographiques et les cahiers du cinéma, hélas de nos jours peu d’ouvrages en Algérie traitent du septième art. A travers ce quatrième livre, j’essaye d’apporter ma contribution car il s’agit tout de même de notre patrimoine culturel, ces références seront d’une grande utilité pour les jeunes générations, notamment les étudiants et chercheurs», a-t-il souligné. Pour le troisième chapitre, l’auteur a élaboré une liste non exhaustive de pas moins de 200 films de cinéma. Une fiche technique pour chaque film où on trouve les détails du réalisateur, scénariste, directeur de la photographie, année de production ainsi que la distribution des rôles. L’auteur avoue avoir rencontré d’énormes difficultés pour trouver la liste complète de tous les films algériens. «Je suis allé chercher la liste des films algériens à la cinémathèque et ma surprise a été grande de ne pas la trouver. J’ai dû faire des recherches dans les coupures de journaux, dans ma propre documentation et mes écrits pour faire cette liste», a-t-il noté. Pour ce qui est du quatrième chapitre, Adda Chentouf a présenté les principaux prix et récompenses de films algériens aux festivals internationaux. Avec en pole position la palme d’or pour Chroniques des années de braise, en 1975 de Mohamed Lakhdar Hamina et l’Ours d’or à la Mostra de Venise en 1968 pour la Bataille d’Alger, le cinéma algérien a été primé dans de grands festivals, surtout durant les années 1970 et 1980. Né en 1961 à Mascara, Adda Chentouf est un passionné du grand écran, il a animé des ciné-clubs dans sa ville natale et à Saida, lieu de sa résidence. Auteur de quatre ouvrages, il a commencé en 2009 par Fondu en noir, un livre de critique de cinéma universel de pas moins de 400 films entre 1970 et 1995. Paru chez Dar el Gherb à Oran et préfacé par Jean-Paul Belmondo, Adda Chentouf est sur le point d’achever le deuxième tome. Il s’est consacré par la suite à l’histoire du cinéma algérien en publiant «le cinéma algérien entre hier et aujourd’hui» en 2012, «le cinéma algérien et la guerre de Libération nationale» en 2014, «le guide des réalisateurs, comédiens et films du cinéma algérien» est son dernier ouvrage disponible chez ANEP édition.

Kader Bentounès