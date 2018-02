Chelghoum LaÃ¯d : Baptisation de structures militaires aux noms des chouhada Mohamed-Salah Mihoubi et Abdelmalek Guitouni

Les noms des chouhada Mohamed-Salah Mihoubi et Abdelmalek Guitouni ont été donnés respectivement à l’unité de production et à l’Entreprise régionale de l’intendance au cours d’une cérémonie présidée, jeudi à Chelghoum Laïd (Mila), par le général major Amar Athamnia, commandant de la 5e Région militaire (RM). La cérémonie de dénomination, qui s’est déroulée en présence des cadres de la 5e RM, du wali de Mila et des proches des deux chouhada, intervient à la veille de la célébration de la Journée nationale du chahid (18 février), suite à la décision de l’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) de baptiser aux noms de chouhada les différentes unités et structures militaires. Le voile a été ainsi levé sur la plaque portant le nom du chahid Mohamed-Salah Mihoubi à l’entrée de l’unité de production. Le chahid qui rejoignit tôt le mouvement scout, puis le mouvement nationaliste dans la région de Zighoud-Youcef (ex-Smendou) fut l’un des premiers moudjahidine dans les maquis de la région qui prit part à l’attaque menée la nuit du 1er novembre 1954 contre une caserne à Smendou et participa à la réunion de préparation de l’offensive du 20 août 1955 du Nord-Constantinois. Mohamed-Salah Mihoubi assuma plusieurs responsabilités jusqu’à sa mort au champ d’honneur en 1957. Une gerbe de fleur a été déposée sur la stèle commémorative de l’unité par le général major Athamnia qui était accompagné des proches du chahid à qui il a remis le médaillon de la 5e RM et une toile représentant le chahid. Un documentaire sur la vie et l’itinéraire de Mohamed-Salah Mihoubi a été présenté à l’occasion. Le commandant de la 5e RM a ensuite baptisé l’Entreprise régionale de l’intendance de Chelghoum Laïd au nom du chahid Abdelmalek Guitouni, un des chefs des activités de fidaïyine dans la ville de Constantine (1955-1957). Né à Grarem Gouga, le chahid rejoignit en 1947 le parti nationaliste Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) et l’Organisation spéciale chargée de préparer le combat armé. Le voile a été levé sur la plaque portant le nom du chahid et une gerbe de fleurs a été déposée sur la stèle commémorative, avant la remise du médaillon de la 5e RM à la famille du chahid avec d’autres cadeaux en hommage à ses sacrifices au service de l’indépendance du pays. (APS)