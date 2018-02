La DGSN commÃ©more la journÃ©e nationale du chahid : Reconnaissance au sacrifice des martyrs

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général major Abdelghani Hamel, a présidé, mardi, à l’Ecole supérieure de police Ali-Tounsi de Châteauneuf, une cérémonie de commémoration de la journée nationale du chahid qui coïncide avec le 18 février de chaque année.

«Il est du devoir des peuples de glorifier leur passé et de rester fidéles aux principes de leurs aïeux », a déclaré d’emblée le DGSN, qui rendra un vibrant hommage à nos glorieux chouhada qui ont consenti jusqu’au sacrifice suprême pour le recouvrement de l’indépendance nationale. M. Hamel a mis l’accent sur toute l’importance de préserver la paix et la stabilité nationale, des acquis dont jouit notre cher pays et ce, grâce à la «gouvernance judicieuse» du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. «Les générations doivent impérativement être à la hauteur de la responsabilité et protéger le legs précieux laissé par nos valeureux martyrs et nos vaillants combattants dont la préservation est de la responsabilité de tous », a-t-il insisté. Dans le même contexte, le général major a souligné que la Police nationale a toujours été et restera fidèle à ses missions constitutionnelles et est en première ligne pour préserver la stabilité et assurer la sécurité du citoyen et de ses biens. A cette occasion, le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC), Tayeb El Houari, a animé une conférence sur l’historique de la commémoration sous le thème « Le message des chouhada, un message de paix et de stabilité ». M. El Houari a rendu hommage à l’Armée nationale populaire (ANP) et aux autres corps de sécurité pour leur rôle dans la défense des intérêts du pays, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, notamment ceux qui prévalent dans les pays voisins.

Sarah A. Benali Cherif