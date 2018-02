Association des commerÃ§ants et artisans : Les AlgÃ©riens consomment 3 milliards de litres de lait/an

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), M. El Hadj Tahar Boulenouar, a appelé, hier, à la révision de la politique de subventions. Au cours d’une conférence de presse, il a fait savoir que les subventions de l’Etat ne profitent pas uniquement au citoyen nécessiteux. De son avis, les produits subventionnés, que ce soit la poudre de lait ou la farine, sont les plus exposés aux détournements. D’après les estimations de l’ANCA, 30% des produits subventionnés sont détournés à d’autres fins, outre la fabrication du lait en sachet et des baguettes de pain. Le président de l’ANCA suggère que les subventions soient versées directement aux citoyens dans le besoin. M. Boulenouar précise qu’il est nécessaire de mieux cibler les produits subventionnés par un soutien direct aux foyers pour éviter les détournements et le gaspillage. Il salue en outre, la mesure prise par l’Etat relative à l’utilisation du lait en sachet qui est désormais, réservée strictement aux ménages.

Saisissant l’occasion, M. Boulenouar a lancé un appel aux investisseurs et producteurs nationaux de lait les invitant à redoubler d’effort et d’augmenter leurs productions, afin de satisfaire le besoin national, estimant que pas moins de 3 milliards de litres de lait sont consommés annuellement par les Algériens. Il a, à ce sujet, souligné la nécessité d’encourager davantage la production nationale pour satisfaire la demande. «Il est inconcevable qu’on subventionne du lait importé, on a la capacité de couvrir les besoins nationaux en matière du lait», indique-t-il précisant que la facture d’importation du lait pour 2017, a atteint le milliard de dollars. Selon lui, la stratégie pour augmenter la production laitière locale nécessite le renforcement de la production fourragère et les activités liées à la filière, l’instauration d’un système de contrôle de la production et l’importation de vaches laitières pour combler le déficit. Par ailleurs, selon lui, «les aides de l’État indispensables au dispositif de la production du lait cru doivent être repensées et maintenues comme un grand apport pour le développement de la filière laitière». Cette option est loin d’être négligeable lorsque l’on sait que des pays ayant prôné la révision du mode de régulation du marché, en remplaçant la subvention du prix par une subvention ciblée des revenus et la libéralisation des prix de vente du lait, avec un renforcement du contrôle de la qualité du lait mis sur le marché, ont grandement réussi leurs politiques en la matière. C’est le cas par exemple, pour le Maroc et la Tunisie. En effet, ces deux pays maghrébins ont mené des réformes profondes en libéralisant le marché de la consommation afin de diminuer les importations de poudre de lait. Le résultat a abouti à une totale couverture des besoins en Tunisie et à une large couverture pour le Maroc.

Prenant la parole, le président de la commission nationale des distributeurs de lait, M. Bellour, évoquera, quant à lui, les préoccupations des distributeurs du lait.

K. H.