Convention AADL2-CPA-CNL : Introduction du E-paiement

L’utilisation de nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le secteur de l’Habitat assure plus de fluidité dans le traitement des dossiers, mais aussi plus de facilités et moins de files d’attente pour les souscripteurs, tout en évitant un tant soit peu la bureaucratie qui porte préjudice continuellement à toute démarche relevant du service public.

Afin donc d’améliorer ses prestations et permettre aux souscripteurs au programme AADL2 de procéder au retrait des ordres de versement et de paiement à distance grâce à la carte interbancaire de paiement électronique (CIB), l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a procédé, jeudi dernier à la signature d’une convention avec le Crédit populaire algérien (CPA) et la Caisse nationale du logement (CNL). Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de signature qui s’est déroulée au siège de l’Agence à Saïd Hamdine, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar a affirmé que l’objectif premier de la convention paraphée par les trois parties est «la mise à la disposition des souscripteurs AADL2 d’une plateforme électronique leur permettant d’utiliser le numéro d’inscription et le code pour obtenir l’ordre de versement». Et d’ajouter que l’ordre de versement comprend un numéro crypté et la date de retrait pour être imprimé ensuite par le souscripteur qui doit régler sa tranche en se présentant à une agence du CPA ou en utilisant une carte CIB pour le paiement en ligne.

Le paiement à distance est une manière de faciliter aux souscripteurs l’acquittement de leurs redevances, leur apporter plus de facilités d’accès à leurs dossiers, et surtout leur épargner le déplacement aux annexes de l’AADL au niveau de la Direction générale, au Complexe du 5-Juillet ou aux autres centres à travers le territoire national. L’opération du paiement débutera demain au niveau du CPA. Selon Abdelwahid Temmar, qui a présidé la rencontre, cette nouvelle mesure est «une instruction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui tient à la généralisation des technologies de l’information et de la digitalisation à tous les secteurs en vue de faciliter au citoyen les procédures administratives et de moderniser les transactions». Le nouveau document permettra au CPA, en tant que représentant des autres banques publiques, d’obtenir une autorisation de l’AADL pour pouvoir ouvrir une plateforme électronique au profit des souscripteurs pour qu’ils puissent, dans un premier temps, payer leurs tranches via internet (à distance) en utilisant une carte de paiement électronique, selon les précisions données sur place. Par ailleurs, évoquant les enquêtes menées sur les dossiers AADL2 déposés par les souscripteurs, le ministre a souligné que «les résultats des enquêtes menées sur 600.000 dossiers vont être annoncés en mars prochain», «ce qui donnera du temps aux citoyens, dont les dossiers n’ont pas été acceptés, d’introduire un recours pour une autre étude du dossier», dira le ministre qui ajoutera que les enquêtes ont été élargies pour concerner le livret foncier et le permis de construire.

Pour ce qui est des enquêtes pour les dossiers du programme AADL1, le ministre indiquera que 13.912 recours ont été déposés dont 7.937 acceptés et 2.492 rejetés, avant d’ajouter à cela le fait que 3.033 recours sont en cours d’enquête. La convention en question a été signée par le directeur général de l’AADL, Saïd Rouba, le directeur général de la CNL, Ahmed Belayat, et le directeur général du CPA.

Mohamed Mendaci

Souscripteurs au programme AADL-2

paiement de la 2e tranche à partir du 18 février

Les souscripteurs du programme location-vente AADL2 (2013) ayant effectué le choix du site et n’ayant pas retiré l’ordre de versement de la 2e tranche, sont appelés à procéder au paiement à partir du 18 février en cours, a indiqué jeudi dernier l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) sur son site web.

«Il est porté à la connaissance des souscripteurs du programme location-vente (AADL2) ayant effectué le choix de site et n’ayant pas retiré l’ordre de versement de la 2e tranche, qu’ils sont programmés progressivement pour le téléchargement de l’ordre de versement dans la rubrique AADL2 (2e tr)», précise la même source.

Ces souscripteurs sont invités «à procéder au paiement auprès des agences CPA à partir du 18 février 2018», indique cette agence. Il est également précisé que les originaux des reçus de versement doivent être conservés et remis lors de la récupération de la décision d’affectation. Pour rappel, l’AADL avait ouvert en décembre 2017 son site électronique aux souscripteurs au programme AADL 2013 pour le choix des sites.

M. M.