Synthèse réalisée par Soraya Guemmouri

Photos :Wafa

Le Conseil de la nation a abrité, jeudi, une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah, consacrée aux questions orales adressées à cinq membres du gouvernement. Les questions des sénateurs concernaient les secteurs de l’Intérieur, de l’Énergie, des Travaux publics et des Transports, du Commerce et de la Santé.

lutte contre la migration clandestine



M. Bedoui : « La responsabilité de tous »

«La lutte contre la migration clandestine n’est pas du ressort exclusif des autorités sécuritaires et administratives. Elle est l’affaire de tout un chacun et de l’ensemble de la société, car la responsabilité est partagée», a déclaré le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

M. Noureddine Bedoui —et sans écarter la responsabilité et le rôle clé des autorités publiques dans la lutte contre ce fléau— a mis en avant le fait que «la famille a un rôle important à jouer, tout comme l’université, la mosquée et l’école qui sont responsables d’immuniser et de prémunir la société» contre ce risque. Poursuivant ses propos, il relève «l’existence de réseaux criminels activant via les réseaux sociaux qui incitent les jeunes à quitter le pays en contrepartie de sommes importantes, à bord d’embarcations» et notera dans ce contexte que «les services de sécurité ont réussi, dans le cadre des mesures prises pour faire face à ce phénomène, à arrêter les personnes impliquées dans cette affaire, avant de les présenter à la justice». S’exprimant davantage sur le contrôle des locaux de vente d’équipements de navigation et des chantiers de construction de bateaux et d’embarcations, il indique que ce dernier a été renforcé à cet effet. La lutte contre la migration clandestine comprend outre les mesures coercitives, des campagnes de sensibilisation. «Les pouvoirs publics œuvrent avec la société civile à l’intensification des campagnes de sensibilisation sur les dangers de ce phénomène et l’explication des mesures prises par l’Etat pour améliorer la prise en charge des préoccupations des jeunes, notamment en matière d’emploi et de logement», fera remarquer M. Bedoui qui signale que ces mesures «incitatives» ont, en fait, permis d’obtenir «des résultats positifs, lesquels résultats se sont traduits par un «recul sensible ces derniers temps du nombre de tentatives à la migration clandestine», a-t-il mis en relief.

Par ailleurs, et en réponse à une autre question relative aux facilitations administratives pour l’obtention des documents relatifs à l’acte de propriété et à la mise en conformité des constructions, le ministre a indiqué que «depuis la promulgation de loi relative à la mise en conformité des constructions et leur achèvement en 2008, sur un total de 323.898 dossiers déposés, 35.187 dossiers ont été rejetés, soit 10 % des dossiers qui n’ont pas été traités».

Il faut savoir d’autre part, qu’outre la disposition ayant pour objectif de faciliter les mesures aux citoyens et qui concerne la prolongation des délais de régularisation des constructions inachevées, jusqu’à août 2019, il a été mis en place, au niveau des wilayas, des commissions chargées de recevoir et d’examiner les recours des citoyens dans un délai n’excédant pas un mois.



Santé

M. Hasbellaoui : « Le quota d’agents paramédicaux

à Adrar est passé à 562 »

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui a révélé que le quota de paramédicaux pour la wilaya d’Adrar est passé de 163 agents en 2013 à 562 agents en 2017. Le ministre, qui répondait en effet, à une question d’un membre du Conseil de la nation sur la nécessité de doter la wilaya d’Adrar de paramédicaux, a souligné que son département œuvre à rattraper le déficit enregistré. Il a également annoncé que le quota de cette wilaya, en effectif paramédical «est passé de 163 agents en 2013 à 562 en 2017». Aussi, et tout en mettant en exergue que l’Institut de formation de paramédicaux d’Adrar destiné à cette wilaya mais également aux wilayas avoisinantes, à l’image de celles de Tindouf, Tamanrasset et de Ghardaïa, dans différentes spécialités, le ministre a affirmé que la tutelle œuvre à «doter la wilaya d’Adrar en paramédicaux en fonction des besoins de sa population ». D’autre part, en ce qui concerne la maintenance et la protection des structures sanitaires de la wilaya qui a constitué la deuxième partie de la question du même sénateur, M. Hasbellaoui a annoncé l’introduction prochaine à la faveur du projet de loi sur la santé, de «nouveaux mécanismes sur la modernisation de la gestion à l’effet d’assurer la maintenance permanente des structures».



La programmation d’un nouvel hôpital à Bougtob

(El-Bayadh) n’est pas prévue



Répondant à une question posée par un membre du Conseil de la nation de la wilaya d’El Bayadh, le ministre de la Santé a indiqué que la programmation d’un nouvel hôpital à Bougtob (El Bayadh) ne peut être prévue, d’autant que l’établissement hospitalier public de la localité à fait l’objet d’une extension, dont le taux d’avancement des travaux a atteint 99%. Aussi et tout en signalant que «la programmation de nouveaux projets se fait en fonction de la carte sanitaire de chaque région et des besoins de la population», le ministre notera que pour ce qui est de l’établissement en cours d’extension, le taux d’occupation des lits au niveau de cette structure sanitaire «ne dépasse pas les 33%».

Il convient de rappeler que la wilaya

d’El Bayadh compte 88 établissements de santé dont 3 établissements publics de santé, 4 établissements publics de proximité, 13 polycliniques et 67 salles de soins, encadrés par 108 praticiens spécialistes. Pas plus tard que l’année dernière, cette wilaya a été dotée de 17 nouveaux postes budgétaires. Elle a également bénéficié d’un centre de dialyse dont les travaux de réalisation sont actuellement à 35%.

S. G.

Production de bitumes

M. Guitouni : « Un apport de 180.000 tonnes/an »

Le ministre de l’Energie a souligné que le lancement de la production à partir de 2022 des raffineries de Hassi Messaoud et Tiaret, d’une capacité de 5 millions de tonnes chacune, permettra d’injecter dans le marché national une quantité supplémentaire de 180.000 tonnes/an.

Dans sa réponse à la question posée par un membre du Conseil de la Nation, M. Mustapha Guitouni a indiqué que la demande nationale de bitumes se situe ces dernières années entre 500.000 et 800.000 tonnes/an au regard du vaste programme d’infrastructures et de grands projets lancés. Il notera cependant que «le volume réel de la production nationale, provenant essentiellement des raffineries de Skikda et d’Arzew ne dépasse pas les 190.000 tonnes». Face à cette situation, les pouvoirs publics ont eu recours à l’importation pour combler le déficit et couvrir les besoins. Naftal (filiale du groupe Sonatrach) et les 16 distributeurs privés ont importé 239.000 tonnes de bitumes en 2017. Les chiffres présentés par le ministre font état de 364.000 tonnes de bitumes (produit local et importé) distribuées l’an dernier par Naftal, contre 408.000 en 2016, soit une baisse de 11% qui est due essentiellement à l’arrêt de certains projets routiers.

Selon les explications fournies par le ministre, «la production locale du bitume se fait à partir du raffinage du pétrole lourd importé dans le cadre de trocs contre le pétrole algérien caractérisé par sa légèreté, raison pour laquelle il n’est pas adapté à cette activité industrielle». Aux fins de prolonger la période d’utilisation des routes et de réduire ainsi considérablement la demande, en garantissant une meilleure maintenance des nouvelles infrastructures routières, «Naftal a lancé dernièrement la production et la commercialisation de nouveaux produits efficaces et économiques, notamment les bitumes modifiés aux polymères et les enrobés bitumineux ».

Nouvelles gares routières

M. Zaâlane : « Le Gouvernement a inscrit 189 opérations »

Le ministre des Travaux publics et des Transports a indiqué que «le gouvernement a inscrit 189 opérations, pour la réalisation de gares routières à travers le territoire national», et que sur les 81 nouvelles gares réceptionnées, 74 sont entrées en service.

M. Abdelghani Zaâlane, qui s’exprimait en réponse à une question posée jeudi au niveau du Conseil de la nation a affirmé que dans le cadre de l’organisation du service public et de l’amélioration du transport routier des voyageurs, la Société de gestion des gares routières d’Algérie (Sogral) a été chargée de la gestion d’une grande partie de ces structures, soit 65 gares, relevant que cette entreprise était confrontée, au niveau de certaines wilayas, à des problèmes liés au refus des transporteurs d’utiliser ces nouvelles gares, ce qui lui a engendré un déficit financier dans une vingtaine de gares. Face à cette situation qui menace la pérennité de l’activité de ces gares, réalisées à des coûts importants, une série de mesures ont été prises, dont le lancement de campagnes à travers les médias sur les procédures de transfert des opérateurs et les services et facilitations fournis au niveau de ces structures, outre la tenue de rencontres de concertation et de coordination comprenant des représentants des Directions des transports, les représentants des opérateurs et des taxis, pour préparer les transferts, en coordination avec les services de sécurité. «Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a été saisi aux fins d’obliger les opérateurs d’utiliser les nouvelles gares, et lutter, ce faisant, contre le phénomène des arrêts et points de vente anarchiques», a fait savoir M. Zaâlane. Il a également indiqué que la convention liant les transporteurs aux gérants de gares avait été amendée, par «l’introduction de nouvelles dispositions interdisant aux transporteurs réfractaires l’accès aux anciennes gares, et de déférer tout opérateur ne se pliant pas à ces dispositions devant la commission de wilaya des sanctions administratives, en application de l’instruction ministérielle de 2016». «Toutes ces mesures ont donné lieu à des résultats concrets sur le terrain», s’est félicité le ministre, qui a également rappelé l’ouverture récente de trois gares non exploitées à Batna, à Tipasa et à Tissemsilt, outre l’entrée en service de la nouvelle gare routière de Tlemcen.



Lancement de nouvelles lignes aériennes vers Brazzaville, Libreville, Yaoundé, Addis-Abeba et Conakry



En réponse à la question relative à «la disponibilité de l’Algérie à améliorer les liaisons aériennes vers l’Afrique», M. Zaâlane — et après avoir rappelé la concrétisation de certaines initiatives mixtes en matière d’aviation civile, même si, a-t-il affirmé, leur application sur le terrain n’est pas généralisée — a souligné que la Déclaration de Yamoussoukro, entérinée par l’Algérie en 1999, vise à homogénéiser les politiques de transport et le libre-échange des droits de transit aérien dans les marchés intérieurs africains, à travers la création d’un espace aérien unifié. M. Zaâlane a rappelé d’abord qu’Air Algérie assurait régulièrement des services de transport de voyageurs et de fret vers l’Afrique, à la faveur d’accords bilatéraux de transport aérien à partir et vers neuf États membres de l’Union africaine (UA), à savoir l’Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, soulignant que les dispositions de cette Déclaration permettaient d’exploiter des vols réguliers de voyageurs et de fret. Le ministre, qui a évoqué l’actualisation de certains accords bilatéraux, notamment avec l’Afrique du Sud, le Kenya et le Gabon, a révélé que «l’Algérie a été destinataire récemment de demandes de projets d’accords bilatéraux de la part de l’Éthiopie et du Niger, en matière de ciel ouvert sur le transport aérien, et ce dans le but d’encourager les exportations hors hydrocarbures vers ces pays».

Autre remarque importante à retenir, par ailleurs, «le plan de développement d’Air Algérie prévoit, après la réception du projet d’extension de l’aéroport international d’Alger, au cours du 2e semestre 2018, le lancement progressif de nouvelles lignes aériennes vers plusieurs capitales africaines, dont Brazzaville, Libreville, Yaoundé, Addis-Abeba et Conakry», a annoncé M. Zaâlane. Ces destinations viendront, ainsi, s’ajouter aux lignes déjà exploitées par la compagnie nationale vers Dakar, Niamey, Ouagadougou, Nouakchott et Abidjan.

Le ministre, qui qualifie l’activité d’Air Algérie en Afrique de «très limitée» et qu’elle se base «essentiellement sur le transit à partir et vers l’Afrique avec l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie et le Moyen-Orient, les lignes directes vers les pays africains demeurant très restreints en raison des faibles relations économiques et touristiques», a ajouté que «l’entrave majeure à l’élargissement du réseau de transport aérien au niveau continental est «d’ordre économique (rentabilité de la ligne), et non pas d’ordre juridique».

Évoquant les difficultés qui se posent à l’application de la Déclaration de Yamoussoukro, M. Zaâlane a indiqué que celles-ci sont, en fait, «dues au manque de moyens permettant à la compagnie nationale de faire face à la concurrence rude des grandes compagnies aériennes africaines». «L’Algérie n’est pas opposée à l’application de la Déclaration de Yamoussoukro, mais a différé son application, à l’image de plusieurs États africains, en attendant la réunion des conditions nécessaires et le lancement du plan de développement permettant à la flotte aérienne nationale de faire face à la concurrence», a affirmé le ministre.



Licences d’importation

M. Benmeradi : « Une économie de 5,4 milliards USD ces deux dernières années »

«Le système des licences d’importation — adopté par le gouvernement durant les deux dernières années, dans le cadre des démarches visant à réguler le commerce extérieur — a permis une économie de 5,4 milliards USD», a déclaré le ministre du Commerce, M. Mohamed Benmeradi, précisant que notre pays a réalisé, grâce au système de licences d’importation, une économie de plus de 3 milliards USD en 2016 et de 2,4 milliards USD en 2017.

En réponse à une question d’un membre du Conseil de la nation, le ministre a souligné que l’application du système des licences, qui vise à assainir le commerce extérieur et à protéger la production nationale, a été limitée aux produits ayant une incidence sur la balance commerciale (ciment, rond à béton et véhicules), avant son extension progressive à des produits de consommation de luxe. Cependant, ce système a montré «ses limites», affirme le ministre qui a rappelé que le gouvernement à mis en place un système supplémentaire pour réguler le commerce extérieur et protéger la production nationale de la concurrence des produits importés. Ce nouveau dispositif comprend la suspension provisoire de l’importation de «851 produits finis qui seront remplacés par des produits nationaux actuellement disponibles en quantité et en qualité requises», et l’augmentation des droits de douanes pour 129 produits finis. Ces mesures comprennent aussi l’extension de la liste des marchandises soumises à la taxe intérieure de la consommation (TIC) à 35 produits finis.

Le nouveau système d’encadrement du commerce extérieur, en vigueur depuis 2018, introduit, d’autre part, des restrictions supplémentaires qui sont à même de réduire la facture d’importation, en exigeant des importateurs la présentation au préalable de documents et de déclarations techniques.



Réhabilitation du palais des Expositions des Pins-Maritimes



Le ministère du Commerce travaille en collaboration avec les autres départements ministériels concernés, à leur tête les ministères des Finances, de l’Agriculture, et de l’Énergie, à travers une commission consultative chargée de la gestion et du suivi des mesures préventives, et dont la principale tâche est d’examiner les demandes de protection présentées par les opérateurs économiques (producteurs), et à proposer toutes les mesures préventives nécessaires au profit du produit national. Cette commission veille à «étudier et à évaluer les différentes filières de la production nationale, pour formuler des propositions au gouvernement pour leur développement». Il s’agit également de l’actualisation périodique de la liste des marchandises suspendues d’importation. Le ministre du Commerce a appelé tous les opérateurs économiques qui se plaignent de la concurrence des produits importés, à déposer la demande de protection au niveau de cette commission. On saura par ailleurs que le palais des Exposition des Pins-Maritimes, qui abrite les grands Salons nationaux et internationaux, devrait bénéficier «prochainement d’un important projet de réhabilitation et de modernisation de tous ses pavillons, structures et constructions, de manière à l’adapter aux normes en vigueur dans d’autres pays». Le ministre, qui a annoncé cette bonne nouvelle, répondait à une question sur «la possibilité du transfert du palais des Expositions Pins- Maritimes (Alger) vers un autre lieu». Catégorique, le ministre déclare que cette question «n’est pas à l’ordre du jour», eu égard au site «stratégique qu’il occupe et à sa proximité du tissu urbain et des services de transport».

S. G.