FLN : La stabilitÃ© du pays une ligne rouge

«L’intérêt du pays est au-dessus de toute autre considération». C’est en ces termes que s’est exprimé, jeudi, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), en marge d’une cérémonie d’hommage aux moudjahidate des wilayas du Centre (Alger, Tizi Ouzou, Tipasa) à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale du Chahid, le 18 février de chaque année. M. Djamel Ould Abbas a fait savoir que la préservation des acquis inaliénables de la nation est «l’affaire de tous». «Méfiez-vous des idées destructrices, la stabilité du pays et l’unité territoriale sont une ligne rouge qu’il est inconcevable de dépasser», a-t-il souligné. Le premier responsable du doyen des partis politiques a cependant fait remarquer que les turbulences que connaît le front social sont «une chose tout à fait naturelle», dans un contexte démocratique et républicain. Néanmoins, celui-ci a plaidé en faveur d’un consensus politique national «fédérateur», lequel ne peut se réaliser qu’à travers le «dialogue». «Les mouvements de contestation que connaît le front social sont quelque chose de naturel, dont le traitement passe par le dialogue et la négociation», a ainsi indiqué M. Ould Abbas.

Pressé par les membres de la presse nationale, venus nombreux à cette rencontre, de s’exprimer sur la traduction du député Baha Eddine Tliba devant la commission de discipline suite à son appel à la constitution d’une coordination de soutien à la candidature du Président Bouteflika pour un cinquième mandat, M. Ould Abbas a fait savoir que «le parti du FLN est régi par un statut général, un règlement intérieur et des comités permanents qui appliquent la réglementation du parti», ajoutant que «le résultat sera communiqué officiellement à la presse en temps opportun». En effet, selon lui, «la commission de discipline du FLN est tenue au secret et qu’en tant que SG, je ne peux révéler le résultat avant sa communication par elle», a-t-il précisé. Dans le même ordre d’idées, Ould Abbas a indiqué que sa formation politique se porte «très bien» et que «la fraternité et la solidarité règnent entre ses militants. Ceci d’autant plus que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, est le président du parti. «Le FLN est mobilisé pour appuyer le programme du Président, nous devons appliquer son programme et ses orientations», a-t-il insisté. Interrogé à propos de l’initiative politique présentée par la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Mme Louisa Hanoune, appelant à la formation d’une assemblée constituante, Djamel Ould Abbès a affirmé que «ce plan est inutile». «Je suis étonné de ce qu’on dit ici et là. L’État est debout et marche parfaitement. Les institutions de l’État fonctionnent correctement. On a également 12 millions d’Algériens qui vont tous les jours aux écoles, aux universités», a-t-il soutenu. Pour revenir à la commémoration de la Journée du chahid, qui s’est tenue au siège du parti, sis à Hydra, celle-ci a fait l’objet d’une cérémonie très particulière à laquelle une cinquantaine de moudjahidine et moudjahidate ont pris part. En effet, le SG du FLN a indiqué que cet hommage intervient conformément aux orientations du Président de la République pour la préservation de l’Histoire et la mémoire contre la culture de l’oubli. « Cette initiative sera généralisée dans les 48 wilayas», a-t-il promis, précisant que des hommages similaires seront rendus à l’ensemble des moudjahidate à l’est, à l’ouest et au sud du pays et une seconde cérémonie sera organisée cette semaine à Tlemcen dans ce sens. « Le FLN qui a planifié et organisé la révolution de la libération nationale ainsi que les congrès phares, notamment le congrès de la Soummam, doit aussi retrouver sa vraie image »a-t-il dit L’intervenant a appelé à poursuivre l’action sur la voie tracée par nos aînés, moudjahidine et chouhada, soulignant que « toutes les catégories du peuple algérien doivent œuvrer pour que l’Algérie demeure forte et digne, et que nous puissions honorer la mémoire de nos martyrs ». De leurs côté, les moudjahidate auxquelles cet hommage a été rendu ont mis unanimement en avant, l’impératif de préserver l’intérêt l’Algérie au dessus de tout.

A cette occasion des boucliers d’honneur ont été décernés à la famille de la chahida Hassiba Ben Bouali et aux moudjahidate Leila Tayeb, Louiza Aghil Ahriz, Saliha Djeffal, Chemissa Baba Ahmed et Zohra Guerrab.

Sarah A .Benali Cherif