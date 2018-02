21e anniversaire du RND

«Le choix de la politique sociale que l’Algérie a adoptée impose d’œuvrer à édifier une économie forte», a déclaré, hier à Biskra, le SG du RND et Premier ministre, au cours d’un rassemblement à la salle omnisports Mohamed-Khaldi, à l’occasion de la commémoration du 21e anniversaire de cette formation politique. «L’Algérie a une politique sociale constante fondée sur la justice sociale et la solidarité nationale. Ce choix doit être consolidé par le travail», a-t-il ajouté, appelant à «sacraliser le travail». Devant une salle archicomble des militants et cadres de sa formation politique, M. Ouyahia a lancé : «Il faut arrêter avec le discours des droits légitimes, car il y a des devoirs sacrés à accomplir». M. Ouyahia a soutenu que «le moment était venu d’imposer la force de la loi» pour arrêter ce qu’il a qualifié de «train du chaos». «Il est préférable de saisir toutes les opportunités et toutes les tribunes pour dire aux grévistes dans le secteur de l’éducation et celui de la santé de regagner leurs postes», a-t-il dit. «Protégez vos droits et protégez les droits du pays», a-t-il lancé, à ce propos. Il a fait état de la nécessité d’ «expliquer au citoyen que de pareilles situations ne peuvent pas durer», affirmant qu’ «il est temps de dénoncer ces comportements au nom de la démocratie et de la liberté d’expression». Le SG du RND a aussi affirmé que «les subventions de l’Etat aux prix des carburants, du lait et du pain ne seront pas levées» et qu’elles seront maintenues. Il a souligné que «quelconque déclaration s’agissant d’une levée de subvention est infondée».

M. Ouyahia a affirmé que «l’Algérie (était) toujours maîtresse de ses décisions politiques et ne recourra pas aux étrangers, en dépit de l’effondrement des prix du pétrole». «Les Algériens ont mesuré la valeur de la stabilité et la paix dans le pays grâce à la bonne gouvernance du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a souligné M. Ouyahia. Il a relevé que «grâce à cette politique, nous vivons aujourd’hui dans la stabilité et nous sommes entrés dans la phase de construction et d’édification après avoir vécu la bataille de la survie». Après avoir rappelé que le RND est connu pour son soutien aux réformes nationales dans tous les domaines, «pour que l’Algérie reste souveraine et indépendante», M. Ouyahia a considéré que les réformes du Président de la République sont des «choix qui se sont avérés judicieux, année après année». Il a ajouté que «l’Algérie est en permanence en alerte, car elle fait partie d’un monde confronté à l’instabilité due à ce qu’on appelle le ‘‘printemps arabe’’ ainsi qu’au fléau du terrorisme». «L’Algérie a vaincu sur son sol le terrorisme, mais celui-ci se trouve tout autour, car le pays est situé dans une région instable», a déclaré le SG du RND. Devant les cadres, élus et militants de son parti, M. Ouyahia a attesté que l’Armée nationale populaire et les services de sécurité sont capables de défendre le pays et qu’ils ont besoin d’appui dans l’accomplissement de leur mission. (APS)