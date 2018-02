La recette des exportations hors hydrocarbures réalisée en 2017 par la Chambre régionale de commerce de Batna s’élève à 69,318 millions de dollars américains, a indiqué jeudi à l’APS son directeur, Brahim Khidri. Englobant les wilayas de Batna, Biskra, Khenchela, Oum El Bouaghi, Tebessa, Constantine et la wilaya déléguée d’Ouled Djellal, cette direction régionale a notamment exporté du cuir tanné, du liège, du phosphate, du marbre noir, des dattes, du vinaigre, des fruits et légumes, des eaux gazeuses et fruitées, des pâtes alimentaires, du tabac et des produits chimiques, selon la même source. Au total 31 opérateurs d’exportation à partir de cette région ont été recensées en 2017, a-t-il ajouté affirmant que les produits non soumis à un cahier de charges, pour près d’un million de tonnes ont atteint les 69,015 millions de dollar. Les produits soumis à un cahier de charges sont constitués de cuir tanné d’une quantité de 312.200 pieds carré et de 452 tonnes de liège, selon la même source. Ces produits ont été écoulés en Tunisie, au Maroc, en Lybie, en Mauritanie, en Jordanie, au Qatar, aux émirats Arabes Unis , au Vietnamn, en Inde, en Malaisie, en Chine, au Brésil et dans certains pays de l’Union européenne, a-t-on encore noté. M. Khidri a par ailleurs fait savoir que la direction de la Chambre régionale de commerce de Batna a remis au cours de l’année précédente 14 permis d’exportation dont 8 à des opérateurs de la wilaya de Constantine et 6 de la wilaya d’Oum El Bouaghi.



Plus de 28 millions d’euros à Ghardaïa



Les recettes drainées par les exportations des produits manufacturés par des entreprises de la wilaya de Ghardaïa, affiliées à la Chambre de commerce et d’industrie du M’zab (CCIM), ont atteint en 2017 la somme de 28,6 millions d’euros, indique un bilan des services de la direction locale du commerce. «Ce résultat illustre bien les performances enregistrées par les entreprises de Ghardaïa dans le marketing et leur participation aux différentes foires internationales, notamment en Europe et dans les pays africains, eu égard au climat de crise économique mondiale», a expliqué à l’APS le directeur de la CCIM, Mustapha Nedjar. Ces exportations d’un tonnage estimé à plus de 168,43 tonnes ont porté sur différents articles, en particulier des produits de verrerie, de la toile et bâche, des produits de textile, des bouteilles en plastique ainsi que des tapis et des dattes de qualité supérieure (Deglet-Nour), a-t-il précisé. Les pays du Maghreb (Tunisie et Maroc), le Sénégal, l’Ukraine et les USA sont les principales destinations des exportations de quelques entreprises de Ghardaïa, qui ont déclaré leurs activités auprès des services de la CCIM, a fait savoir M. Nedjar.

De nombreux industriels de la wilaya ont investi les marchés subsahariens qui présentent un fort potentiel à l’exportation, notamment en produits de plastique et de l’agroalimentaire (pâtes alimentaires), ainsi que l’exportation de dattes communes, a révélé le directeur de la CCIM. De nombreux exportateurs de la wilaya non affiliés à la Chambre de Ghardaïa exportent également leurs produits à partir des ports du nord du pays et ne sont pas comptabilisés par les services de la CCIM, a signalé son directeur. Selon le responsable de la Chambre du commerce, les entreprises de la wilaya de Ghardaïa espèrent pour l’année 2018 un chiffre d’affaires plus important à l’exportation, avec l’encouragement des pouvoirs publics aux exportations hors hydrocarbure. Cette prévision haussière est également justifiée par l’intérêt accordé par de nombreux marchés africain, européen et méditerranéen aux produits agricoles, particulièrement les produits «Bio», et à l’artisanat algérien grâce au travail de promotion effectué durant les différents salons et foires internationaux, a-t-il indiqué. Créée en 1958, la Chambre du commerce et de l’industrie du M’zab regroupe actuellement quelques 200 opérateurs économiques employant plus de 3.000 travailleurs.