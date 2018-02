CoopÃ©ration Ã€ long terme avec les non-Opep : Lâ€™Opep cible un accord avant 2018

Le ministre de l’Energie des Emirats arabes unis, Souhail al-Mazrouei, a indiqué jeudi que l’Opep cherchait à parvenir avant la fin 2018 à un accord sur une coopération à long terme avec les pays non membres du Cartel. M. Mazrouei, dont le pays assure la présidence en exercice de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a précisé dans le journal local The National que l’objectif de son gouvernement était d’élaborer «un projet de charte» d’ici la fin de l’année en cours. Le 21 janvier, l’Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a appelé à une coopération à long terme, «au delà de 2018», entre les pays de l’Opep et ceux non membres du Cartel comme la Russie, après un premier accord ayant permis de faire remonter les prix du brut. Confrontés à une chute vertigineuse des cours du brut entamée en 2014, les 14 membres de l’Opep s’étaient mis d’accord fin 2016 avec dix autres pays pétroliers, dont la Russie, pour limiter la production. Objectif : écluser les stocks mondiaux, rééquilibrer le marché et faire remonter les cours. Le prix du baril tourne désormais autour de 70 dollars contre 30 dollars début 2016.



Les compagnies pétrolières russes confirment leur volonté de respecter l’accord Opep - non-Opep



Les sociétés pétrolières russes ont confirmé leur intention de respecter l’accord Opep-non Opep sur la baisse de la production lors d’une réunion qu’elles ont tenu la semaine dernière avec le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak, a indiqué la presse russe. Toutes les compagnies pétrolières russes se sont déclarées prêtes à respecter l’accord Opep-non Opep sur la diminution de la production d’or noir, a annoncé M. Novak. La Russie continuera d’honorer les engagements qu’elle a pris concernant la réduction de la production de pétrole de 300.000 barils par jour. Lors de la réunion des compagnies pétrolières russes, de la semaine dernière, toutes les sociétés ont confirmé qu’elles restaient attachées à cet accord, a déclaré le ministre. En novembre 2016, un mémorandum sur la baisse de la production de pétrole de 1,8 million de barils par jour a été signé par les membres de l’OPEP et d’autres grands pays producteurs afin de maintenir le cours de cette matière première. Cet accord avait alors été conclu pour le premier semestre de 2017, puis, en mars 2017, avait été prolongé jusqu’à la fin du mars 2018. Au mois de novembre 2017, ses signataires l’ont encore une fois prolongé jusqu’à la fin de l’année 2018.



La République du Congo décide d’y adhérer



La République du Congo, l’un des pays pétroliers du Golfe de Guinée, vient de décider d’adhérer à l’Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole (OPEP), une décision qui arrive à point nommé étant donné que la production du pays atteindrait 350.000 barils/jour en 2018 contre 280.000 en 2017. L’or noir étant la première richesse nationale, cette hausse de production occasionnerait un taux de croissance de plus de 3% en 2018 contre moins de 2% entre 2015 et 2016, selon les prévisions du gouvernement. Le Congo doit cette embellie au gisement Moho Nord dont la production connaîtra un pic de100.000 barils/jour et à celui de Banga Kayo qui produira 50.000

barils/jour en 2018. Ces deux champs représentent respectivement un investissement de 11 et 2 milliards de dollars américains.