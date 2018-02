lâ€™Ã©conomiste Mohamed Boukhari Ã  propos des subventions : Â« Opter pour la rigueur budgÃ©taire Â»

Fin de la subvention des prix des carburants à partir de 2019 ?

Quels autres produits seront concernés ? Des questions se posent.

A ce sujet, l’économiste,Mohamed Boukhari, préconise en premier lieu de «revoir le caractère généralisé» des subventions publiques. Mais pour asseoir un équilibre budgétaire durable, il est «nécessaire d’opter pour une rigueur budgétaire aussi bien par l’optimisation des dépenses que par l’augmentation des recettes» explique l’universitaire. Et d’ajouter : «La hausse des recettes peut se matérialiser via l’accroissement de l’activité économique et la lutte contre l’informel, qui représente, rappelons-le, pas moins de 50% du PIB». De son côté, Abderrahmane Benkhalfa estimait que la suppression des subventions pour certains produits ou services «nécessite un débat national vu son caractère sensible». L’expert financier reconnait qu’avec le ciblage, l’Algérie peut faire jusqu’à 70% d’économie sur les 1.700 milliards DA dédiés aux subventions, précisant que cela peut aboutir à des ajustements salariaux sous forme de compensation sans engendrer un déficit budgétaire. En 2018, a déclaré le ministre des Finances, Abderrahamane Raouya, la question de la révision de la politique des subventions sera une priorité pour l’État et elle sera «ciblée» pour «mettre fin» à la pratique du «tout subventionné». Il a estimé que les dépenses des transferts sociaux demeurent lourdes et «c’est trop !». De son côté, le ministre du Commerce, Mohammed Benmeradi, dans un récent entretien accordé à l’APS, préconisait, dans le cadre d’un système de subvention ciblée, l’utilisation d’un moyen de payement assurant à la fois la traçabilité et la sécurité, tel le chèque, au bénéfice des ménages concernés. Interrogé sur les moyens d’identification des familles nécessiteuses qui bénéficieront des subventions ciblées, le ministre précise que le fichier national des personnes physiques nécessiteuses et destinataires de cette subvention sera élaboré avec la collaboration essentiellement du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et des directions de l’action sociale des wilayas (DAS). Par ailleurs,

M. Benmeradi a fait savoir, qu’un groupe de travail, regroupant des représentants du ministère des Finances et de plusieurs autres départements se penche actuellement sur l’examen du système de subvention pour passer à un système ciblé. Répondant aux préoccupations des membres de la Commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’APN sur les mesures à prendre pour orienter les subventions de l’Etat, le ministre a indiqué que le groupe de travail installé au niveau du Premier ministère se penche sur le dossier, précisant que l’opération ne serait pas achevée avant fin 2018.

M. Benmeradi a également déclaré que «nous sommes en train de travailler pour voir concrètement comment basculer d’un système de subvention généralisé vers un système ciblé qui nous permettra de mettre fin à cette incohérence qui contribue aux dérèglements observés dans le commerce extérieur».

Fouad Irnatene