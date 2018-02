Anniversaire de la rÃ©volution du 17 fÃ©vrier en Libye : M. Bouteflika fÃ©licite le prÃ©sident du Conseil prÃ©sidentiel

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale de Libye, M. Fayez Mustapha Serradj, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la révolution du 17 février, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté d'œuvrer, de concert avec lui, à la «consolidation des liens de fraternité et de solidarité, et au développement des relations de coopération dans différents domaines». «Il m'est agréable, au moment où l'État de Libye frère célèbre l'anniversaire de la glorieuse révolution du 17 février, de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations, ainsi que mes vœux de santé et de bien-être, pour vous même, de progrès et de prospérité pour le peuple libyen frère», a écrit le Président Bouteflika, dans son message. «Je tiens, à cette occasion, à vous réitérer ma ferme volonté d'œuvrer, de concert avec vous, au renforcement des liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage unissant nos de pays, et au développement des relations de coopération dans différents domaines au service des intérêts communs de nos deux pays», a ajouté le Chef de l'État. «Je tiens également à vous affirmer que l'Algérie continuera d'apporter son soutien à la Libye et ne ménagera aucun effort pour accompagner ce pays frère sur la voie du dialogue et de la réconciliation nationale. Aussi, je suis convaincu que le peuple libyen pourra surmonter les difficultés qu'il traverse et réaliser ses aspirations à une vie digne, au progrès et à la prospérité», a conclu le Président de la République.