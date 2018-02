MDN : Arrestation dâ€™un terroriste Ã€ Skikda

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l'exploitation efficiente de renseignement, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 14 février à Azzaba, wilaya de Skikda (5e Région militaire), un terroriste recherché, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Batna (5e RM), trois éléments de soutien aux groupes terroristes», note un communiqué du MDN. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar et à In Guezzam (6e RM), un camion, de grandes quantités de carburants s'élevant à 26.000 litres, 23 groupes électrogènes, 15 marteaux-piqueurs et 3 détecteurs de métaux, tandis que d'autres détachements ont intercepté, à Biskra et à El-Oued (4e RM), un contrebandier, et saisi 33.500 paquets de cigarettes et 1.427 unités de différentes boissons». Pour leur part, des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale, «ont saisi 13,49 kilogrammes de kif traité à Tlemcen (2e RM)». Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé, à Batna (5e RM), un individu en possession de trois armes à feu, alors que 87 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset, Adrar, Béchar, Laghouat, Tlemcen et Tiaret».



Deux narcotrafiquants arrêtés À Alger et Blida



«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 15 février 2018, deux narcotrafiquants, et saisi 2294 comprimés psychotropes à Alger et à Blida/1re RM», note la même source, ajoutant qu'à Ghardaïa/4e RM, «un autre détachement de l’ANP a intercepté 1 criminel en possession de faux billets de banque en monnaie nationale s’élevant à 1.274.000 DA». Dans le même cadre, «deux camions et 24.542 unités de différentes boissons ont été saisis à El-Oued/4e RM, tandis qu’un véhicule tout-terrain et 1.2 tonne de denrées alimentaires ont été saisies à In-Guezzam/6e RM». Dans le même contexte, des Garde-frontières «ont saisi, à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf, une importante quantité de carburants destinée à la contrebande, s’élevant à 16.485 litres». Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, des Garde-côtes «ont mis en échec une tentative d’émigration de 10 personnes qui étaient à bord d’une embarcation de confection artisanale, tandis que des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 46 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Adrar, Ouargla et In Guezzam». (APS)