DÃ©cÃ¨s du prince danois Henrik : M. Bensalah signe le registre de condolÃ©ances

Le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, a signé, jeudi, au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances ouvert à l'ambassade du Danemark à Alger, suite au décès du prince danois Henrik, époux de la Reine Margrethe II.

«C’est avec une profonde tristesse, que nous avons appris le décès de l'époux de Sa Majesté la Reine du Danemark, Margrethe II, le prince Henrik, un homme connu pour sa passion pour la culture, la littérature et les arts, ainsi que par sa modestie en étant proche du peuple», a écrit M. Bensalah. «Suite à cette douloureuse nouvelle qui affecte la Famille royale et l'ensemble du peuple danois ami, je tiens, au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, à adresser mes sincères condoléances aux membres de la famille royale, ainsi qu'au peuple et gouvernement danois», lit-on dans le message de condoléances. «Je teins à exprimer en particulier ma profonde sympathie à Sa Majesté la Reine et la famille royale en cette triste circonstance», a-t-il conclu. (APS)