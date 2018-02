GRAND ANGLE : Nouveau bras de fer

Déjà assez tendue depuis quelques années, la situation en mer de Chine méridionale se complique davantage, avec les dernières déclarations d’un haut responsable de la marine américaine. Le commandant du porte-avions américain USS Carl Vinson, croisant dans cette zone, a souligné que la marine américaine doit faire savoir qu’elle est présente en mer de Chine méridionale. Le groupe aéronaval du bâtiment de 333 mètres, comprenant notamment une escadre aérienne embarquée et un croiseur lance-missiles, mène actuellement ce que ses responsables présentent comme une mission de routine dans cette région disputée. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, des prétentions contestées par d’autres riverains comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Brunei et Taïwan. La Chine n’en a pas moins engagé, ces dernières années, la construction d’îles artificielles à des fins civiles ou militaires dans les archipels des Paracels et des Spratleys. En réaction, Washington a envoyé des navires de guerre croiser à proximité d’îles contrôlées par l’armée chinoise, assurant ainsi défendre la «liberté de navigation». L’administration Trump a été critiquée, ces derniers temps, pour avoir délaissé cette zone au profit du dossier nucléaire nord-coréen. Pour répondre à ces critiques et tenter de rassurer ses alliés, la marine américaine a emmené mercredi plusieurs reporters à bord de l’USS Carl Vinson, un des plus anciens porte-avions américains en service. «La présence américaine compte», a affirmé aux journalistes le contre-amiral John Fuller, commandant de ce groupe aéronaval. «Il est évident que nous sommes en mer de Chine méridionale. Nous sommes en opérations.» «Les Nations du Pacifique sont des Nations maritimes», poursuit-il. «Elles aiment la stabilité. Et c’est exactement, ce pour quoi nous sommes ici. C’est une présence visible et tangible. Les États-Unis sont à nouveau là.» Les États-Unis ont publié en janvier une nouvelle doctrine stratégique où la Chine et la Russie sont qualifiées de «menaces croissantes». Le document du Pentagone accusait, notamment la Chine d’avoir usé de «tactiques économiques prédatrices pour intimider ses voisins tout en militarisant la mer de Chine». La Chine ne dispose que d’un porte-avions, alors que les États-Unis en ont 11. Mais Pékin ne fait pas mystère de sa volonté de renforcer sa puissance navale et d’affirmer ses prétentions sur la scène régionale. Pékin avait déclaré en janvier avoir dépêché un bateau de guerre pour repousser un destroyer américain qui avait «violé» sa souveraineté en croisant près d’un îlot disputé. «Nous suivrons, ce que dit le droit international et le respecterons, même s’il y a ici des disputes», soutient le contre-amiral Fuller. La démarche de la Maison-Blanche s’inscrit, selon bon nombres d’observateurs, dans une tentative de forcer Pékin à exercer son influence sur Pyongyang. Un message qui risque fort bien d’envenimer encore plus les tensions dans cette zone hautement stratégique.

M. T.