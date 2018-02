Afrique du Sud : Le nouveau prÃ©sident Ramaphosa dÃ©voile son plan dâ€™action

Le nouveau président sud-africain, Cyril Ramaphosa, présentait hier les grandes lignes de son plan d’action pour le pays, déjà sous la pression d’une opposition et d’une opinion publique qui exigent la preuve que l’ère Jacob Zuma a été enterrée.

Vingt-quatre heures après son entrée en fonctions, le chef de l’État devait prononcer au Cap, le fameux discours sur l’état de la nation, reporté la semaine dernière pour cause de crise de succession. À la tête de l’Afrique du Sud depuis près de neuf ans, M. Zuma, 75 ans, a été contraint mercredi soir à la démission, lâché par son propre parti, le Congrès national africain (ANC). Depuis qu’il a pris les rênes de l’ANC en décembre, M. Ramaphosa tentait d’écourter le mandat de Jacob Zuma, qui expirait dans un an, convaincu que son maintien au pouvoir conduirait l’ANC à une cuisante défaite aux élections générales de 2019. Sous la menace d’une motion de défiance, Jacob Zuma a fini par capituler, à contrecœur.

À peine élu, Cyril Ramaphosa, 65 ans, a promis de faire sa «priorité» de ces deux fronts et d’annoncer «quelques-unes des mesures que nous allons prendre». Le président va devoir agir vite. Son élection a suscité de fortes attentes dans une population dont la majorité vit toujours dans la pauvreté, un quart de siècle après la chute de l’apartheid.