Sahara occidental : M. Messahel sâ€™entretient avec lâ€™EnvoyÃ© personnel du SG de Lâ€™ONU

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu, jeudi à Berlin, avec l’Envoyé personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara occidental, M. Horst Köhler.

Cet entretien s’inscrit dans le cadre des consultations que mène M. Köhler avec les deux parties, le Maroc et le Polisario, ainsi que les Etats voisins, l’Algérie et la Mauritanie, dans le cadre du mandat que lui a confié le Conseil de Sécurité. M. Köhler a exposé les résultats des consultations qu’il a menées avec différents Hauts responsables dont le président rwandais, Paul Kagamé, Président en exercice de l’Union africaine, les responsables de la Commission de l’Union africaine ainsi que ceux de l’Union européenne. A ce titre, la contribution de l’Union africaine dans la résolution du conflit du Sahara occidental a été abordée, notamment à la lumière de la décision adoptée par le Sommet de l’organisation continentale, en janvier 2018, et qui a appelé à la relance des négociations directes et sans pré-conditions entre le Maroc et la République arabe sahraouie démocratique. Lors de cet entretien, M. Messahel a rappelé que la question du Sahara occidental, territoire inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes, «était une question de décolonisation dont le règlement doit se fonder sur l’exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit inaliénable à l’autodétermination, conformément à la doctrine et à la pratique des Nations Unies en la matière». Il a également rappelé l’importance que revêt le principe de l’intangibilité des frontières héritées au moment de l’accession à l’indépendance, pour l’ensemble des Etats africains.

Commission nationale des droits de l’Homme

L’arrestation d’étudiants dénoncée

La commission nationale sahraouie des droits de l’Homme (CONASADH) a dénoncé «avec force» la poursuite des arrestations des membres du groupe des étudiants sahraouis par l’occupation marocaine et le report de leur procès pour la troisième fois consécutive. Les «forces d’occupation marocaine avaient interdit aux familles des détenus sahraouis et défenseurs des droits de l’Homme d’accéder à la salle des audiences sans motif légal», qualifiant cet acte d’»abject», a indiqué l’Agence de presse sahraouie (SPS) citant un communiqué de la CONASADH. La CONASADH a dénoncé les «mesures de report infondées des procès et les arrestations arbitraires et iniques des membres du groupe des étudiants sahraouis», condamnant la «répression et les mesures répressives exercées contre ce groupe par l’administration pénitentiaire marocaine à Marrakech». Après avoir appelé l’Etat marocain à leur «libération immédiate et inconditionnelle, la CONASADH a réitéré «sa solidarité absolue avec tous les détenus politiques sahraouis et leurs familles qui font face à des maltraitances infligées par les autorités marocaines contraires aux us et chartes internationales», appelant toutes les parties éprises de justice, les tribunes médiatiques et les personnalités influentes «à exercer des pressions sur le Maroc pour la libération de tous les détenus politiques qui croupissent dans les geôles marocaines». Dans son communiqué, la CONASADH a exprimé son «entiere solidarité» avec tous les défenseurs des droits de l’Homme et les détenus politiques sahraouis «victimes de mauvais traitements qui portent atteinte à la dignité humaine». Elle a salué «la position unie des étudiants sahraouis détenus qui bravent les autorités d’occupation marocaines, la présence assidue des familles et l’élan de solidarité d’étudiants, de militants et défenseurs des droits de l’homme avec le groupe d’étudiants détenus à Marrakech», ajoute le communiqué. Les faits remontent à fin janvier 2016, lorsque les autorités marocaines avaient lancé une vaste campagne d’arrestations arbitraires à Marrakech et Agadir et dans la ville occupée de Boudjdour, soldée par l’arrestation de 18 étudiants sahraouis connus pour leur activisme politique et leur soutien au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance. Ils ont été transférés vers la prison de Marrakech pour des crimes fictifs, en représailles à leur militantisme et positions politiques. La cour d’appel de Marrakech avait décidé mardi de reporter le procès des membres de ce groupe d’étudiants sahraouis au 13 mars pour la troisième fois consécutive.



Reconnaissance de l’annexion

Des eurodéputés s’insurgent

Les députés européens Ivan Stefanec et Jana Zitnanska ont dénoncé la politique de deux poids, deux mesures de l’Union européenne (UE) qui ne reconnait pas l’annexion de la Crimée et de Sébastopol par la Russie, mais n’applique pas cette politique de non-reconnaissance au Sahara occidental occupé par le Maroc.

Dans une question adressée à la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, les eurodéputés ont appelé l’UE à s’expliquer sur les raisons de la non application de cette politique de non-reconnaissance au Sahara occidental, rappelant que la Cour européenne de justice (CJUE) a, pourtant, souligné le statut «séparé et distinct» de ce territoire dans son arrêt rendu en décembre 2016.

Par ailleurs, l’Ong EuroMed Droits a dénoncé l’expulsion du Maroc des avocates des prisonniers politiques sahraouis, Ingrid Metton et Olfa Ouled, la jugeant «inacceptable» et «en contradiction flagrante» avec le droit international.

Le Président d’EuroMed Droits, Michel Tubiana a dénoncé, dans un communiqué parvenu à l’APS, cette «nouvelle atteinte» portée au droit de la défense. Pour cette Ong, les avocats ont le droit d’assister leurs clients tout au long de la procédure et interdire à Me Metton et Ouled d’accéder au Maroc «revient à leur interdire d’exercer leur mission de défense».



Exposition d’artistes espagnols aux Iles Canaries

Les souffrances endurées par la population

Seize artistes espagnols des Iles Canaries organisent une exposition intitulée «Les Exilés» pour faire la lumière sur la cause sahraouie et les souffrances endurées par la population contrainte à l’exil depuis plus de 42 ans et apporter une contribution financière par la vente de leurs œuvres pour la concrétisation du programme Vacances de la paix dont bénéficient pendant l’été des centaines d’enfants sahraouis. Cette exposition qui s’étalera du 15 février jusqu’au 27 du même mois coïncide avec l’anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD), «n’est pas seulement un soutien à la cause sahraouie, mais donne aussi lieu à des discussions sur le conflit du Sahara occidental qui se trouve à seulement 100 km des Iles Canaries», a indiqué Mari Carmen Cabrera, membre de l’association canarie amie avec le peuple sahraoui. «Pour cela, nous exigeons une solution à ce conflit de la part du gouvernement espagnol car il a une responsabilité historique ayant été le pays colonisateur et qui a toujours la puissance administrante de ce territoire», a-t-elle ajouté, avant d’expliquer que ce type d’initiative (exposition) sert de plate forme pour continuer à alimenter le débat et à faire pression sur le pouvoir politique espagnol.

L’exposition Les exilés souligne ainsi la valeur accordée à l’art comme moyen de contribuer à des causes. Les artistes n’arrêtent pas d’être sensibles à ces problèmes, et c’est une manière de contribuer et d’impliquer les gens, explique pour sa part José H. Naranjo, l’un des artistes participants. «Nous avons la possibilité de donner une voix à certains sujets et dans notre cas, nous nous battons pour une question de droits de l’homme au Sahara occidental, et il est important de leur donner une voix», a-t-il souligné. Les travaux exposés, explique Juani C. Franquiz , l’initiateur principal de cet événement, couvrent différents styles et proposent aux visiteurs le problème sahraoui et celui de l’exil du peuple sahraoui et son incapacité à pouvoir retourner vivre dans son pays occupé illégalement par le Maroc. Cette manifestation artistique sera clôturée par la projection du court-métrage Canaries Trois verres de thé, écrit par Paco Santana Bernal et Alvaro Carrero Puig, qui raconte la vie de trois Sahraouis vivant aux Iles Canaries et les différents défis auxquels ils doivent faire face au quotidien étant loin de leur pays.

Les revenus des ventes des différentes £uvres exposées seront versés, a souligné Franquiz, au programme Vacances de paix, bénéficiant chaque été aux enfants sahraouis qui viennent passer des vacances dans des familles espagnoles.





Accord de pêche entre l’UE et le Maroc

La Suède contre sa reconduction



La Suède a annoncé qu’elle voterait contre l’octroi, à la commission européenne, du mandat de négociation du nouveau protocole relatif à l’accord de pêche, entre l’UE et le Maroc, incluant les eaux territoriales sahraouies, a indiqué l’Agence de presse sahraouie (SPS). Le ministre des affaires rurales suédois, Sven Erik Bucht a affirmé, dans un communiqué adressé à la commission des représentants permanents de l’UE que «son pays refusera chaque nouvel accord de partenariat entre l’UE et le Maroc dans le domaine de la pêche, tant qu’il inclura les eaux territoriales sahraouies», annonçant que la Suède votera «non».

Ce refus traduit la position de la Suède «qui estime que le mandat proposé n’est pas conforme au droit international», précise le communiqué, ajoutant que le gouvernement estime que l’accord ne respecte ni l’intérêt, ni la volonté du peuple du Sahara Occidental dont le territoire est sous occupation marocaine depuis 1975.

La position suédoise vis-à-vis de cette question demeure constante, et ce depuis son vote en 2012 contre l’octroi à la commission européenne d’un mandat de négociation d’un nouveau protocole d’accord, précise le communiqué. L’Association danoise des amis de l’ONU avait adressé une motion au gouvernement danois l’appelant à voter «non» concernant la reconduction de l’accord de pêche entre l’Union européenne (UE) et le Maroc qui inclue les eaux territoriales sahraouies.

L’Association concernée par les questions onusiennes et la promotion de ses principes au sein des milieux publics danois, a appelé la Commission européenne à prôner la stabilité et la paix dans la région, à les placer au-dessus des intérêts commerciaux avec le Maroc et à suivre l’exemple des Etats-Unis d’Amérique et de la Norvège dont les accords de partenariat avec le Maroc n’incluent pas les eaux territoriales sahraouies. Elle a rappelé l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur l’accord commercial UE-Maroc «non applicable au Sahara Occidental». Pour sa part, la ministre danoise de l’Egalité des chances, Karen Ellemann, avait indiqué que «son pays n’a pas encore tranché son adhésion» à tout nouvel accord entre l’UE et le Maroc, ajoutant que le Gouvernement danois examinera tout accord de partenariat, avant son adoption pour s’assurer de sa conformité à la légalité internationale, notamment à l’issue des conclusions de l’Avocat général de la CJUE qui a jugé «nul et non avenant» tout accord entre l’UE et le Maroc impliquant le Sahara Occidental. Pour rappel, la CJUE a jugé, dans son arrêt de décembre 2016, que le Sahara Occidental est un territoire distinct et séparé du Maroc et que tout accord commercial entre l’UE et le Maroc ne doit pas inclure les territoires occupés, réaffirmant que le consentement du représentant légitime du peuple sahraoui, en l’occurrence le Front Polisario, est «une condition sine qua non» pour la conclusion de tout accord sur le Sahara Occidental.