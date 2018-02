Le Coin du copiste : Â« La bataille dâ€™Alger Â», toujours dâ€™actualitÃ©

Plus d’un demi-siècle après les douloureux événements vécus par les Algériens durant la lutte pour l’indépendance, le monde se rappelle la rude bataille menée par les combattants algériens dans la capitale. Une de leurs stratégies était de se replier dans la ville pour mener bataille, dans les principales artères où se pavanait le colon, afin de montrer au monde le visage hideux du colonialisme et le combat mené par un peuple brimé. Cet épisode de la guerre de Libération nationale a été mis en images fortes de sensation et gorgées d’héroïsme et reconstituées à la perfection — avec un personnage qui a interprété son propre rôle — quelques années seulement après l’indépendance de l’Algérie. C’est l’un des films sur l’histoire de la lutte armée qui a beaucoup marqué les esprits, tant en Occident que dans les pays arabes ou voisins. Alors qu’après sa sortie, «la Bataille d’Alger» a été interdit de projection en France, aujourd’hui les capitales de la planète entière s’arrachent ce film d’une extraordinaire véracité quant aux faits relatés et organisent des séances de projection suivies de riches débats avec des spécialistes et chercheurs. Il y a quelques jours à peine, c’était au Canada de recevoir une copie du film pour mettre à l’honneur un épisode crucial de notre histoire qui verra plus tard la décolonisation des autres pays africains réclamant leur souveraineté et liberté. Une dépêche de l’APS, nous apprend que «la Bataille d’Alger» du célèbre réalisateur italien, Gillo Pontecorvo, a fait l’objet de deux projections, mardi et mercredi derniers, dans la capitale anglaise qui marquait le cinquantenaire du soulèvement des Algérois contre l’ancienne puissance coloniale française : «Les deux débats ont été menés par l’écrivain Sohail Daulatzai, auteur de Cinquante ans de la Bataille d’Alger, passé en tant que prologue (Fiffty Years of The Battle of Algiers, Past as Prologue), sorti en septembre 2016, et l’étudiante militante algérienne, Malia Bouattia, présidente du plus grand syndicat britannique des étudiants, l’Union nationale des étudiants (NUS) en 2016 et 2017». Au cours de ces conférences les intervenants ont rappelé l’histoire des événements : «Le film retrace une situation réelle. Tant que les inégalités entre le Nord et le Sud persisteront, tant que les conflits engendrant l’oppression seront omniprésents, la bataille d’Alger est toujours pertinente», a-t-il dit. Les intervenants lors du débat ont souligné que le combat de l’Algérie pour son indépendance était légitime et que les pays encore colonisés aujourd’hui ont aussi ce même droit de lutter pour leur indépendance. L'amalgame intentionnel fait de nos jours entre «la lutte légitime pour la libération nationale et le terrorisme, visant à faire taire les peuples opprimés», a été relevé par des intervenants. «Il est impératif de faire la part des choses quand il s’agit de violence, il est légitime de répondre à la violence par la violence», a souligné Daulatzai, rattrapé par Bouattia qui a insisté sur le fait qu’un peuple colonisé «ne cherche pas la violence, et sa riposte armée n’est qu’une réponse à une colonisation». Plus loin, et à juste titre, on peut lire encore ces lignes révélatrices : «Le film La Bataille d’Alger porte la voix de la résistance à l’oppression coloniale, et il est encore et toujours d’actualité», a-t-il ajouté. L’écrivain Daulatzai, qui est professeur d'études cinématographiques et médiatiques à l'Ecole d'études afro-américaines des sciences humaines à l'université en Californie, estime que La Bataille d’Alger explore la résistance avec «une approche nuancée des tactiques de guérilla encore rarement vues», considérant que l'œuvre a «trouvé sa place dans le monde entier».

Et d’ajouter : «Bien que la Bataille d'Alger ait pris fin il y a cinquante ans, c'est comme si elle n'a jamais été achevée. Nous vivons encore le film, mais aujourd’hui, il porte un autre nom : «La guerre contre le terrorisme». À méditer…

L. Graba