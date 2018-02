JournÃ©es thÃ©Ã¢trales : Azzedine-Medjoubi Ã  Azzaba La piÃ¨ce tunisienneOudhib en ouverture

La pièce Oudhib du Centre des arts dramatiques et scéniques de Sfax (Tunisie) a ouvert, jeudi à Azzaba (Skikda), la 3e édition des journées nationales de Théâtre Azzedine-Medjoubi. Comédie dramatique, la pièce de Mokdad El-Maazoune aborde l’histoire d’un couple de non-voyants vivant heureux, mais lorsque le souhait du mari de recouvrer la vue finit par être exaucé, le couple voit leur vie chamboulée. L’homme, ne trouvant plus sa femme belle, s’en sépare, reniant des années de vie commune pourtant heureuses. Saïda El Hami, interprétant le rôle de l’épouse malheureuse, a exprimé sa joie et sa fierté de participer à cette manifestation à Azzaba, ville natale du grand dramaturge algérien Azzedine Medjoubi à qui sont dédiées ces journées.

Organisée par l’association «Artistes libres» d’Azzaba avec le concours de la direction de wilaya de la Culture et le théâtre régional de Skikda, la manifestation, qui se poursuit jusqu'au 20 février, met en lice neuf pièces dont Ezzamara de M’sila, Assignation à résidence de Blida et Broussi de Médéa. Chlef est représentée par la pièce Mon ami le fantôme, Biskra par Aliénation, Alger par Echatra, Boumerdès par Bled zed et Sidi Belabbès par Ilaâb. Le jury de la manifestation est composé des comédiens Antar Hellal comme président, Amel Himer et Othmane Bendaoud ainsi que de la réalisatrice Linda Sellam. La manifestation vise à rendre hommage au fils d’Azzaba, Azzeddine Medjoubi, à travers la commémoration du 23e anniversaire de sa disparation, et de donner vie à la scène culturelle locale, a indiqué Tarek Nasri, président de l’association «Artistes libres».

Les troupes participantes concourront pour les prix Medjoubi Or du meilleur spectacle, Medjoubi Argent de la meilleure mise en scène et Medjoubi Bronze du meilleur texte, ainsi que pour les prix des meilleures interprétations masculine et féminine. Un prix d’encouragement du nom d’Ahmed Boutata, réalisateur de Skikda, mort il y a deux ans de cela, sera également décerné par le jury. Plusieurs artistes ont assisté à l’ouverture de la manifestation dont Ahmed Aïssa, Djamel Hamouda, Merouane Mansouri, Hafidha Bendhiaf et les Tunisiens Latifa Gafsi et Saïda El Hami. (APS)