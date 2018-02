CommÃ©moration du 23e anniversaire de la mort de lâ€™Ã©crivain : Rachid Mimouni

Fidèle à la ligne de conduite dont elle ne sait jamais départie en faisant connaître à la jeunesse les grands noms de la littérature algérienne, intervenant régulièrement dans les émissions radiophoniques pour donner ses points de vue parfois critiques sur la culture algérienne, Mme Djouher Amhis n’est pas prête, malgré les sillons qui creusent son visage, à troquer son bâton de pèlerin contre un repos bien mérité, après tant d’ouvrages qui forment sa principale collection de littérature. Cette ancienne retraitée des années 80, bien déterminée à faire entendre la voix et la plume de nos écrivains les plus emblématiques, vient de prendre la parole à la maison de la culture de Boumerdès, pour évoquer la mémoire de feu Rachid Mimouni, cet autre écrivain de lumière ravi aux siens dans des circonstances douloureuses pour tous ceux qui appréciaient l’homme et son écriture pourfendeuse de vérités tues.

Dès l’entame de sa conférence, Mme Oukcel —c’est son nom de jeune fille—, qui s’est déplacée dans cette localité pour honorer la mémoire de l’auteur du « Fleuve détourné » et de « Tombeza », et connue à travers tout le pays comme une sacrée militante de la lecture de nos auteurs, a tenu à rendre un hommage fraternel mais aussi de femme qui a longtemps enseigné les Lettres et qui, par-dessus tout, connaît tous les ressorts et éclats de notre littérature, suivant pas à pas l’itinéraire de chacun de nos écrivains, disséquant avec son style toutes les phraséologies et thématiques de ces derniers au travers de sa fameuse loupe que l’on devine derrière sa personnalité affirmée. Mort le 12 février 1995, Rachid Mimouni emporté par la tragique décennie noire qui l’avait touchée au plus haut point puisqu’elle l’avait physiquement ébranlée, reste dans nos esprits un auteur au parcours certes court, mais qui donnait matière à réfléchir de la façon la plus noble qui soit avec la voie certaine d’un des genres les plus prisés de la culture et des arts. Pour cette raison, notre conférencière a tenu à marquer l’événement en faisant une halte sur la vie et l’œuvre d’un écrivain qu’elle a qualifié de visionnaire, tant son écriture romanesque était une véritable anticipation et une projection sur les situations à venir. La pédagogue mais non moins amoureuse des mots et de leur consonance littéraire a rendu cet hommage afin de perpétuer la mémoire de l’écrivain chez les nouvelles générations qui ont tant à apprendre en lisant les textes de cet auteur trop tôt disparu, qui écrivait de façon prémonitoire: « Je suis le guetteur qui lance la première alarme.» Dans un article publié par un confrère de la presse indépendante, qui revient avec un court compte rendu sur cette communication, on peut lire : « Rachid Mimouni, le visionnaire, fera lui-même les frais de l’intolérance, lorsqu’il sera contraint à l’exil, au Maroc, d’où il poursuivra sa critique et son devoir de vérité, même s’il reconnaîtra qu’en quittant l’Algérie «il perd ses sources d’écriture». Ecrivain engagé, Mimouni s’est fait le défenseur de valeurs qui le placent dans la condition humaine, et parler de lui est un travail de mémoire. Pour la conférencière, «c’est un guetteur qui se définit en tant que tel». «‘‘Je suis le guetteur, une sentinelle qui tire la première alarme’’, écrivait-il, et dont la lucidité permet d’alerter les consciences sur les dangers qui menacent une société en déliquescence qui vit une fracture profonde d’ordre historique, identitaire et culturel.» Et d’ajouter dans le paragraphe qui suit immédiatement : « La radioscopie sociétale à laquelle il s’est livré dans sa littérature augure déjà d’une déshumanisation à laquelle on assiste, de plus en plus, dans un univers marqué par la mort des idéologies et la montée des intolérances d’où qu’elles proviennent. Le rôle de l’homme de lettres est, dans ce contexte, de «libérer la parole afin que le fleuve retourne à son lit». Témoin et conscience, Mimouni annonçait qu’une révolution «était à venir, celle contre l’immobilisme, pour le travail, pour construire la véritable Algérie». N’en est-on pas à la prise de conscience que seul le travail et «le compter sur soi» nous sortiront de la crise? Pour rappel, Mme Djouher Amhis Oukcel, une retraitée de l’éducation nationale depuis 1983, a exercé comme professeur de lettres françaises dans plusieurs lycées d’Alger. Depuis cette date, elle se consacre à la promotion de la lecture en initiant une collection Empreintes aux éditions Casbah. Elle y inaugure des guides de lecture dédiés aux auteurs et aux œuvres d’hommes et de femmes de lettres algériens, comme Mammeri, Dib, Mimouni et autres sommités de la littérature algérienne d’expression française. Elle prépare deux autres guides : l’un consacré à Assia Djebar, l’autre à Frantz Fanon. Ainsi, elle parcourt le pays pour intervenir lors de manifestations culturelles et littéraires afin de donner goût à la lecture, secouer les consciences sur «les grandes failles de notre société : la culture, l’histoire et le savoir-vivre». Même si elle avoue que les objets techniques ont supplanté la lecture, elle ne perd pas espoir de voir la jeunesse se réconcilier avec le livre. Elle clame fort qu’ «on n’a pas le droit d’oublier ces écrivains». Modestement, elle poursuit les vieux démons d’un système en décadence, des intolérances et d’une «école qui a failli». Quand, durant le débat, un intervenant lui pose le problème de la langue de réception, le français, par un lectorat de plus en plus arabophone, Mme Amhis Oukcel rétorque simplement : «Nous sommes dans un monde plurilingue, le problème de la langue n’a plus raison d’être de fait». Mais elle reste une personne affable malgré le poids des années, et sa disponibilité à faire aimer la puissance de la lettre n’a d’égale que sa patience à faire prendre conscience aux jeunes de ce qui leur manque.

Lynda G.