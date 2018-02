Dans la LUCARNE : Le mondial russe en mode vidÃ©o ?

Le football de nos jours est devenu une affaire de «gros sous». C’est une vérité qui s’impose à tous tant l’argent règle tout dans ce milieu où les stars se paient en millions d’euros mensuellement. Par conséquent, les erreurs d’arbitrage ne sont plus tolérées dans cette discipline qui doit être la plus parfaite possible. Malgré les ajustements effectués, ça et là, les clubs, les équipes nationales, les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs continuent de se plaindre des prises de décisions de certains arbitres lors des matches jugés très «sensibles». C'est-à-dire que «l’homme au sifflet» vous fait perdre un match sur des appréciations qui restent douteuses. C'est-à-dire qu’on ignore si elles sont délibérées ou pas. Tout le monde peut tolérer une erreur non voulue, non intentionnelle. Néanmoins, lorsque l’arbitre le fait sciemment, cela ne peut que provoquer le courroux de ceux qui ont été les «victimes» de sa partialité. Cette situation avec le temps commence à inquiéter presque tout le monde du fait que ces décisions injustes de la part des arbitres sont en train de devenir assez nombreuses. Leur multiplication fait qu’aujourd’hui, il ne faut plus rester à l’écart de ce qui s’y passe sur tous les terrains de la planète. Face à cette situation qui ne fait que fausser d’année en année les résultats des matches, il fallait réagir pour trouver des parades qui pourraient alléger la donne. Ce qui reste anormal si on perpétue le même système actuel chaque exercice que dieu fait. C’est alors qu’on est en train aujourd’hui de reparler de l’introduction de la vidésurveillance dans le football de haut niveau. D’ailleurs, nombreuses sont les Fédérations sportives mondiales à avoir adopté cette technologie qui évite aux arbitres de prendre de fausse décisions. Certes, il y’a encore des désagréments qu’un tel choix peut provoquer, mais à la longue ce sera le procédé à généraliser dans tous les championnats du monde, mais aussi les compétitions de la FIFA. L’entraîneur de Manchester United le portugais, José Mourinho est favorable, même s’il émet quelques réticences où il estime qu’il faut des ajustements : «cela doit nécessiter des ajustements» afin de ne pas casser la «dynamique» et l'«émotion» des matches…Ils veulent arbitrer le mieux possible, ils n'aiment pas faire des erreurs. Donc s'ils sont heureux d'avoir une aide technologique, alors oui, allons-y pour la vidéo…De mon point de vue professionnel, j'aime avoir le sentiment que la bonne décision a été prise, il y a penalty ou pas, il y a carton rouge ou pas». "

Il est évident que la vidéosurveillance, en dépit de quelques lourdeurs quelle peut provoquer ou susciter comme la perte de temps avant de prendre une décision sur une faute donnée, mais il est certain que c’est la tendance générale. Il est évident que l’international Board qui a la charge de la règlementation des lois du jeu est en train d’étudier sérieusement la question, eu égard au nombre de fautes d’arbitrage qui s’amoncellent dans les différentes compétitions . Le prochain mondial russe prévu du 14 juin au 15 juillet de l’année en cours pourrait se jouer avec l’utilisation de la vidéo. C’est une façon de ne pas léser les pays qui participent à cette fête du football mondial. En effet, dès le début du mois de mars, il y’aura une décision sur la nécessité de recourir à la vidéo ou pas. Ce sera plus précisément le 3 mars prochain. C’est une façon pour les équipes participantes d’être fixées d’une manière nette et précise sur le fait qu’il ya un penalty, un hors jeu, un but valable qui a dépassé la ligne ou pas. Il est clair, hormis quelques aspects négatifs, l’utilisation de la vidéosurveillance est en train de faire l’unanimité. Car, elle est la plus proche de la réalité. On peut ainsi prendre la bonne décision. Celui qui mérite la victoire ou la défaite, ce sera en connaissance de cause et qu’il aura mérité la sentence révélée par la technologie. On réduirait considérablement les erreurs d’arbitrage qui ne cessent de devenir nombreuses avec le temps. Basta !

Hamid Gharbi