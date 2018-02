NAHD 4 - USMB 1 : A sens unique !

Les Nahdistes, qui viennent de « boucler» leur treizième match sans défaite ont fourni une prestation pleine devant les blidéens sur le net score de 4 à 1. Il faut dire que ce résultat ne reflète nullement les débats entre nahdistes et les gars de la ville des Roses. D'ailleurs, lors du premier half, les deux équipes n'ont pu se départager même si la tête «rageuse» de Brahimi (40') a été miraculeusement repoussée par un excellent Ouadah. On avait assisté à 45 minutes assez équilibrées avec une légère domination des locaux.

En seconde mi-temps, le match a considérablement changé de physionomie avec un jeu des plus débridés de part et d'autre. Et quatre minutes à peine depuis la reprise, Brahimi, d'un joli heading trompera Ouadah qui n'a rien pu faire. A la 58e minute, les Blidéens bénéficieront d'un penalty justifie et égalisent par Frioui (60’). La joie des visiteurs sera de courte durée, puisque les Sang et Or, verront l'arbitre, Mial, leur accorder un penalty pas évident.

Le joueur s'est fait tomber tout seul. Gasmi ajoutera le deuxième sur penalty avant que Harrag, suite à un cafouillage «ping pong», ne corsera la note. Dans les six dernières minutes, Khacef, du côté gauche, parviendra à donner une ampleur plus grande à la victoire nahdiste. C’était mérité !

H. G.