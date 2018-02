MC Alger 3 - CS Constantine 0 : Le Mouloudia plus entreprenant

Le leader perd encore du terrain face à ses poursuivants. Hier, au stade du 5-Juillet, le CS Constantine, visiblement dans un jour sans, s’est logiquement incliné face au MC Alger, dans une partie assez plaisante entre doyens. Le Mouloudia s’est imposé par le score sans appel de 3 à 0, dans cette confrontation comptant pour la 20e journée du championnat de Ligue 1. Sans round d’observation, les deux teams sont rapidement entrés dans le vif du sujet. Adoptant un schéma tactique porté sur le jeu offensif (4-3-3), avec un pressing haut, le Mouloudia d’Alger a d’emblée pris le taureau par les cornes, en imposant son rythme. Poussant leurs adversaires dans leurs tranchées, les protégés du techniciens français se sont montrés très dangereux dès le coup d’envoi. 6’, Souibah parvient à tromper la vigilance de Rahmani. Hachoud effectue une remise en jeu en direction de Nekkache, qui remet sur la nouvelle recrue hivernale. Ce dernier, sans marquage au point de penalty, reprend sans contrôle pour l’ouverture du score. Après cette réalisation, Le Chabab, pris de vitesse, a tenté de réagir, mais en vain. Évoluant dans une configuration tactique de base ultradéfensive (4-5-1), avec notamment un bloc relativement bas, il a eu beaucoup de mal à s’exprimer et à développer un jeu offensif. À l’exception de la balle de Zerrara (10’), qui est passée tout près du cadre, aucune occasion notable n’a été enregistrée du côté du CSC. Il faut dire que l’absence de Belkheir et celle de Rebih ont eu leur impact sur l’évolution des poulains du coach Amrani. Ce sont plutôt les coéquipiers de Derrardja qui ont fait l’essentiel du jeu. 18’, Nekkache profite d’une erreur défensive pour éliminer la gardien. Cependant, l’attaquant du MCA n’est pas parvenu à contrôler le cuir. 21’, toujours sans marquage au point de penalty, Souibah reprend de plein fouet le corner de Hachoud. La balle passe à côté. 28’, Bendebka reprend de la tête, le coup franc de Hachoud pour le second but, validé malgré une position de hors jeu. En seconde période, le staff technique du CS Constantine tente le tout pour le tout, en incorporant deux attaquants supplémentaires. Avec Aichi et Bezzaz, les visiteurs sont passés à un schéma plus offensif (4-3-3). Néanmoins, la première occasion a été au profit des locaux. 47’, Nekkache rate lamentablement le cadre, alors qu’il se trouvait nez à nez avec le gardien. Faute d’inspiration, de jeu en mouvement et de vitesse dans la transmission de balle, les visiteurs n’ont jamais réussi à déstabiliser le bloc défensif du Mouloudia, et encore moins à inquiéter Chaouchi. 52’, le tir à raz de terre d’Aichi est repoussé en corner par le gardien. 60’, la reprise de volée de Khadir passe à côté. Pour sa part, le MCA a surtout géré son avantage en tentant de placer quelques contres. 76’, l’arbitre de la rencontre Benbrahem accorde un penalty aux locaux suite à une faute de main de Bezzaz sur le coup franc de Derrardja. Amada exécute la sentence et prend à contrepied Rahmani pour le 3 à 0.

Rédha M.