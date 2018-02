Ligue 1 (20e journÃ©e) : Lâ€™avantage du terrain dÃ©terminant ?

Il s'agit de l’USMBA-MCO et le PAC-JSSaoura. Ce seront des rencontres assez équilibrées et surtout très spectaculaires opposant des formations qui aimeraient bien l'emporter et améliorer leurs positions au classement.

A Bel Abbès, au stade du 24 février, les Abassis seront presque dans l'obligation de faire le plein, eux qui sont encore dans une très mauvaise posture suite à la défalcation de six points par la commission de discipline de la FIFA. Par conséquent, les poulains de Chérif El Ouazzani sont très motivés pour continuer sur leur lancée après leur exploit, au stade du 5 Juillet, devant l'USMA, prétendant au titre, en la battant sur le score de 2à1, alors que les camarades de Benabderrahmane étaient menés sur un joli but inscrit par le Marocain Hadjourdj. Après ce résultat positif presque inattendu, les Bel Abbéssiens auront, aujourd'hui, dans leur fief, une très bonne opportunité pour majorer leur capital points. Toutefois, devant cette très bonne formation d'El Hamri, il est certain que rien ne sera aisé pour les locaux. De plus, les visiteurs, qui occupent le poste de dauphin avec 32 pts, voudront, eux aussi, ne pas gâcher la dynamique actuelle. En un mot, on va vivre une empoignade des plus disputées entre deux équipes qui ne s'avoueront pas vaincues assez aisément. Que ce derby s'achève dans le fair play le plus total et que le meilleur l'emporte ! Au stade de Bologhinë, le PAC où l'on assiste à un léger mieux devra sa méfier de cette équipe de la JS Saoura qui avait battu l'USMA (2à0). En effet, cet ensemble du sud algérien affectionne bien le tartan de Bologhine où il a réussi de très bons résultats. Toujours est-il, les protégés de l'espagnol, José Maria commencent à bien s'habituer au rythme de la Ligue1, eux qui viennent d'accéder en première division. L’avantage du terrain aura son importance, même si cette équipe de la JSSaoura ne va pas se laisser surprendre. Elle donnera tout ce qu’elle a dans les tripes pour reprendre sa deuxième place, surtout que le MCO évoluera hors de ses bases.

H. G.