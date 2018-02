USMH 0 â€“ USMA 0 : El-Harrach crie Ã  lâ€™injustice

El-Harrach ne parvient pas à sortir la tête de l’eau. Encore une fois tenu en échec à domicile, cette fois-ci par l’USM Alger, les camarades de Bouguèche voient leur situation se compliquer davantage. Avant dernier au classement de la Ligue 1- Mobilis, l’USMH était tenue par l’obligation du résultat, en cette dernière ligne droite du championnat. Poussés par leur chaud public et malgré leurs efforts soutenus, Younès and Co n’ont pas réussi à tromper la vigilance de l’arrière-garde usmiste.

Pour sa part, l’USMA qui entretient l’espoir de revenir dans la course au titre, n’a pas eu le rendement escompté pour pouvoir espérer arracher la victoire au stade du 1er Novembre de Mohammadia. Certes, les Harrachis avaient une meilleure maitrise du jeu et se sont procuré quelques bonnes occasions de but. Toutefois, ils ont failli dans le dernier geste et ont cruellement manqué d’efficacité devants les buts adverses, pour pouvoir concrétiser les opportunités qui se sont présentées à eux. Benguit, Darfalou et autres ont paru émoussés offensivement parlant. Mais, ils ont opposé une résistance farouche aux Jaune et Noir. Acculés en seconde période, ils ont bien résisté pour éviter de se faire surprendre par l’expérimenté duo d’attaque harrachie, composé par Bouguèche et Younès. Les contraignant au match nul, qui en réalité ne fait l’affaire ni de l’USMH, ni de l’USMA, qui avaient besoin tout deux d’une victoire afin de repartir du bon pied. On croyait l’équipe à Aziz Abbès, capable de faire plier l’équipe de Soustara, surtout après son excellente prestation la semaine dernière à Constantine face au CSC (0-0). Seulement, malgré leur détermination, ils se sont contentés d’un match nul, qui est loin de faire leurs affaires. Il est vrai aussi que leur mission était devenue plus compliquée suite à l’expulsion à l’heure de jeu du milieu de terrain Daoud, après qu’il ait reçu un 2e carton jaune stupide. Tirage de maillot gratuit sur l’adversaire alors qu’il avait déjà obtenu un avertissement. De ce fait, réduits à dix les Harrachis n’ont pas eu la tâche aisée devant une solide formation usmiste. A relever que le camp harrachi a protesté vivement contre l’arbitre de la rencontre, auquel ils ont reproché d’avoir privé l’USMH de deux penalties, que seul lui n’a pas vu. L’entraineur harrachi, estime que si le referee avait était correcte en sifflant lesdits penalties pour l’USMH, le score aurait été tout autre. L’USMH voit ainsi par ce semi-échec à domicile son opération de sauvetage se corser, surtout lorsqu’on sait qu’elle sera appelée à se déplacer à Oran lors de la prochaine journée pour tenter de défier le MC Oran, qui marche bien cette saison et que seul trois équipes ont battu depuis le début saison, avant le match qu’il livrera cet après-midi à Bel-Abbès face à l’USMBA. Pour sa part, l’USMA, qui n’est pas au mieux de sa forme, aura fort à faire face au MC Alger qui a frappé fort face au leader le CSC (3-0), dans le grand derby algérois, considéré comme la meilleure affiche de la saison, qui drainera à non pas douter comme d’habitude un public record. Ce qui est sûre, c’est que du côté de l’USMH, comme celui de l’USMA, l’atmosphère est pesante. El-Harrach est loin d’être sortie d’affaire en perspective de sa lutte pour le maintien. L’Union d’Alger quant à elle, craint de terminer la saison bredouille, sans aucune consécration malgré son riche effectif payé à coup de millions.

Mohamed-Amine Azzouz