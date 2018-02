REGARD : Le e-commerce enfin sur rails

Le remue-ménage dans la « baraque » des ventes et achats en ligne arrive prochainement. C’est une question de quelques jours, sans plus. Le e-commerce, après une longue traversée du désert, retrouve enfin ses repères originels et se réhabilite avec un cadre juridique adapté qui mettra un terme au « vagabondage » de ce genre de transactions à distance. Une loi, en effet, a été promulguée en vue de remettre sur rails cette activité, froissée, tous les jours que dieu fait, au vu et au su, à la fois, des services compétents et des consommateurs consentants. Elle sera votée au courant de la semaine en cours. On ne peut que s’en réjouir puisque celle-ci, une fois applicable, est appelée non seulement à mettre de l'ordre dans la corporation des vendeurs en ligne qui, jusque-là, exerçaient, faut-il le souligner, dans une anarchie totale. Des dysfonctions, des tromperies, des déceptions, bref, un amateurisme à outrance, est toujours là pour l'attester, à travers de nombreux exemples d'escroquerie, d’abus de confiance aussi. Les habitués de ces sites spécialisés connaissent un bout du manque de professionnalisme, de sérieux même, de ces portails qui se pullulent comme des champignons, envahissant les réseaux sociaux, déviés de leur finalité initiale, à travers des pseudo-commerçants qui vendent tout et rien. Les bazars et les souks électroniques ne manquent pas, à vrai dire, chez-nous et les arnaques aussi, il faut bien le préciser, avec l’absence d’instruments et de mécanismes juridiques ainsi qu’une plate-forme règlementant le commerce via la toile. Aujourd’hui, à la faveur de ce nouveau texte de loi, la création de ce genre de sites est soumise à des conditions préalablement fixées, par le législateur. C’est ainsi que les opérateurs désireux se lancer dans le commerce électronique sont avant tout, tenus, d’avoir un registre du commerce et un site domicilié en Algérie. Ce n’est pas tout. Le même portail doit être doté d’outils permettant de vérifier son authenticité. Mieux encore, une carte nationale sera établie pour les opérateurs. Il faut dire tout simplement que l’ère de l’amateurisme et l’anarchie est terminée. Et ceci ne peut que conforter le principe de protection du consommateur, proie facile, dans bien des cas, à des personnes sans scrupules qui ne ratent pas leur victime.

Samia D.