M. Mustapha Zebdi, PrÃ©sident de lâ€™Apoce Â«Il faut transfÃ©rer les subventions de lâ€™Etat pour le pain vers les mÃ©nages nÃ©cessiteuxÂ»

Le consommateur algérien est devenu un grand gaspilleur de pain. Quel constat dressez-vous sur ce comportement ? Et quelles solutions proposez-vous ?



Mustpaha Zebdi : «En effet, le gaspillage est un fléau généralisé dans la société algérienne et concerne notamment le pain, cela s’explique entre autres par son coût et sa mauvaise qualité. Pour améliorer notre baguette, nous avons proposé l’utilisation de la farine complète. L’utilisation de cette farine noire va augmenter de 20 kilogrammes la quantité de 100 kilogrammes de pain obtenue auparavant par la farine blanche. Il y aura un gain de 20% supplémentaire pour le boulanger, ce qui va permettre à cette qualité de farine subventionnée de ne pas être utilisée par l’industrie agroalimentaire. Le boulanger pourra également utiliser une farine mixte farine blanche et noire qui ne peut pas être également utilisée par l’industrie agroalimentaire. La dernière alternative est de baisser les charges des boulangers et augmenter leur marge bénéficiaire. Mais attention, augmenter la marge bénéficiaire du boulanger ne veut pas dire augmenter le prix du pain. Il y a d’autres alternatives. Il faut préciser aussi que le phénomène du gaspillage ne se situe pas seulement au niveau des ménages mais dans les structures de restauration, tels les cités universitaires, les hôpitaux, les restaurants collectifs... Je lance un appel afin de contrôler ce qui se trame au niveau de ces restos car il existe une filière du pain. Ces cantines s’approvisionnent en surplus de pain pour le revendre comme débris à des éleveurs».



Le rôle sensibilisateur des associations parviendra-t-il un jour à changer les mentalités ?



«Notre association préconise dans ce sens de multiplier la sensibilisation et de développer la culture de l’antigaspillage. Il faut que la société civile, l’école et la mosquée s’impliquent davantage. Il faut que les mosquées expliquent que le gaspillage est un comportement intrus dans nos traditions, d’abord du point de vue religieux dont plusieurs versets du Saint Coran condamnent ceux qui gaspillent. Il est vrai que jusque-là, les efforts fournis n’ont pas servi à éradiquer le fléau du gaspillage, pour cela toutes ces parties doivent travailler plus, sans oublier la nécessité de l’implication des médias. Nous avons constaté que le temps concerné à la sensibilisation d'intérêt public ne dépasse pas les 20 heures par an, ce qui est très insuffisant».



L’APOCE a souvent appelé à revoir le système des subventions de l’Etat comme solution au gaspillage, le pain est-il concerné ?



«Notre association reconnait que les subventions ne peuvent durer éternellement. Elles doivent être, un jour ou l’autre, réorientées car ce n’est pas seulement les nécessiteux qui profitent de ces subventions mais aussi les riches dans notre pays et ce n’est pas juste. Réorienter est une chose et lever toute la subvention en est une autre. S’il y a vraiment une levée des subventions pour le pain, il faut transférer ces subventions vers les ménages. Nous appelons à verser les sommes d’argent comme subvention aux familles démunies au lieu de subventionner certains produits comme le pain. Pour ce faire, il est indispensable d’élaborer un fichier national des familles démunies et nécessiteuses, Il est question également de déterminer les critères de la famille démunie et nécessiteuse. Le soutien des familles nécessiteuses à travers ces subventions doit être bien mené afin de maintenir l’équilibre social, sauf que cette solution n'est pas envisageable à court terme».

Farida Larbi