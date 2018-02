Ramasseurs de pain : Une activitÃ© organisÃ©e et rÃ©munÃ©rÃ©e

«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». cette citation sied à merveille à une catégorie de jeunes algériens qui ont trouvé l’ingénieuse idée de vivre du gaspillage des autres. Ramasser le pain rassis est devenue depuis quelque temps une véritable activité organisée et rémunérée. «Je sillonne les quartiers de la capitale avec ma 4x4 bâchée et je ramasse le pain que les algérois déposent devant leurs portes ou dans les cages d’escalier, et je le revends aux éleveurs de bétail. Souvent je fais le trajet Alger- Tizi Ouzou car la plupart de mes clients gèrent leur élevage à Tizi», nous dira ammi Rabah, connu particulièrement par les habitants de la commune de Bouzaréah où il a l’habitude de faire ses ramassages de pain. «Pour un retraité comme moi, cette activité me permet d’arrondir mes fins de mois». Ce n’est pas le cas de ces nombreux jeunes qui appartiennent à un véritable réseau de ramassage de pain, pour eux il s’agit là d’une activité très porteuse même si elle ne génère pas des fortunes. «Généralement, le pain rassis nous ai donné gratuitement. Nous collectons des centaines de kilos de pain par jour chez les particuliers ; une fois qu’ils s’habituent à nous, les familles nous mettent automatiquement leurs pain rassis de côté», dira Djamel, l’un des collecteurs de la cité soleil de fort de l’eau. «On a loué un garage mon frère et moi pour stocker le pain ramassé et on a même recruté deux enfants pour faire du porte-à-porte chaque matin ». Une véritable entreprise familiale, non déclarée bien sur, mais qui fait vivre les familles des collecteurs et celles des enfants en charge de se déplacer chez les ménages. « Nous alimentons en pain rassis tous les éleveurs qui gèrent des bétails de Bordj-el-Kiffan jusqu'à Hammadi en passant par Kahwet Chergui. nous répondons aussi aux vendeurs de Garantita qui mélangent le pain rassis moulu aux pois chiches devenus trop chers», nous explique Djamel en véritable chef d’entreprise. Il nous informe qu’ «un sac d’une vingtaine de kilogrammes de pain rassis collectés est revendu entre 150 et 200 DA, ce n’est pas très cher Mais, nous tablons sur la quantité ; nous arrivons à ramasser jusqu’à dix à 15 sacs par jour». Un gaspillage qui est en train de créer un commerce d’un nouveau genre où le pain jeté connait une seconde vie.

F. Larbi