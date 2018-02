Gaspillage du pain : Entre le coÃ»t de la baguette et sa qualitÃ©

La relation qu’entretiennent les algériens avec le pain est un peu compliquée… Ils le sacralisent, une «Nâama», bénédiction de Dieu,

pourtant, ils le jettent… ils le mettent dans les poubelles et n’hésitent plus à le compter parmi leurs déchets alimentaires !

L’amour des algériens pour le pain cause un grave problème de gaspillage. «Le pain, cela ne se jette pas !», disaient nos grands-parents qui nous apprenaient à ne jamais passer devant un morceau de pain abandonné dans la rue sans le ramasser, l’embrasser et le placer à un niveau surélevé pour ne pas être écrasé. Pourquoi alors près de 40 tonnes de pain ont été collectées en 2017 dans la wilaya d'Alger, par les deux entreprises Net Com et Extranet spécialisées dans la collecte des déchets au niveau de la capitale. Pourquoi les algériens réduisent cet aliment sacré, compagnon de misère et moteur d’émeutes, à un détritus, un déchet qu’on jette dans sa poubelle sans état d’âme ? Pourquoi est-on arrivé à un tel gâchis ? Interpellés un a un, tous les algériens condamnent une telle attitude et font unanimement vœu de pénitence et assurent qu’ils achèteraient moins de pain pour ne plus le jeter, qu’ils vont faire plus attention… Mais sur le terrain, cette volonté bien exprimée reste un vœu pieux puisque aucun changement n’est apparu dans les comportements. Pire, le gaspillage prend de plus en plus d’ampleur, 10 tonnes de pain sont jetées chaque semaine par les Algérois. Chiffres effarants qui n’étonnent pas ceux que nous avons approchés. «Tant que le pain n'est pas de bonne qualité, il faut s'attendre malheureusement à ce genre de gaspillage, les responsables en sont conscients mais ne décident rien pour rendre ce pain mangeable jusqu'à la dernière miche. Je ne sais pas si ces chiffres de gaspillage sont réels, mais on sait que le pain est subventionné et vendu moins cher que son prix réel. Avec un pain à bas prix et de mauvaise qualité, il n'est pas surprenant que des millions de baguettes soient jetées chaque année», nous dira M. Kamel Zinet, médecin de son état.



Les subventions encouragent-elles le gaspillage ?



«La solution contre le gaspillage? Supprimer la subvention du pain et cesser de gaspiller l'argent public en mettant en place un programme moderne et rigoureux d'aides sociales qui offrirait des aides aux familles les plus démunies», suggère M. Mustapha Zebdi, président d’APOC, association de protection du consommateur. D’après les statistiques de la FAO, les Algériens achètent et consomment une moyenne quotidienne nationale de plus de 40 millions de baguettes boulangères. Mois de ramadan oblige, la consommation de pain grimpe et dépasse le milliard de pains acheté par jour.

«Cette consommation augmente de 10% comparativement au reste de l’année. Cela équivaut à près de 40 baguettes par personne pour le seul mois de ramadan», estime un représentant de l’Union des Commerçants Algériens. Peu onéreux, car subventionné par l’Etat pour le mettre à portée de toutes les bourses, tout le monde en use et abuse. Alors on achète 4 baguettes quand on ne consomme que deux, et lorsqu’il y a surplus on le jette et rebelote le lendemain. Pour le président de la fédération nationale des boulangers, affiliée à l’UGCAA, Youcef Kalafat, «il est malheureux de voir du pain dans les poubelles face aux efforts déployés par le boulanger pour satisfaire sa clientèle, de plus, d’énormes pertes financières sont engendrées». Selon M. Kalafat, le prix de revient d’une baguette de pain est de 9,96 DA. L’additionnant au prix de vente, fixé en moyenne à 10 DA, une baguette gaspillée coûte donc à 19,96 DA. Doit-on aller jusqu'à la levée de la subvention du pain pour réduire le gaspillage ? Une réflexion sur une révision de cette subvention avec pour objectif de mettre un terme au gaspillage et instaurer un meilleur ciblage des couches sociales nécessitant un soutien de la part des pouvoirs publics est en tout cas en cours actuellement. Le représentant de l'Association nationale des commerçants et artisans algériens (Ancaa), Hadj Tahar Boulanouar, appelle à la révision de la politique des subventions, car la farine subventionnée pour la fabrication du pain sert aussi à la production de la viennoiserie, de gâteaux et d'autres pâtes alimentaires industrielles au détriment du Trésor public. A ce propos, il dira que plus de 30% des produits subventionnés sont détournés, notamment la farine et la poudre de lait qui sont vendus aux industriels. Devant cette situation, notre interlocuteur met l'accent sur la nécessité pour le gouvernement de changer sa politique de subvention. Il préconise l'octroi d'aides financières aux familles nécessiteuses. «Il est impératif de cibler les bénéficiaires pour éviter le gaspillage du pain et la vente à l'informel», a-t-il insisté. «La levée du système des subventions se fera de manière graduelle et des tests seront effectués par région, par catégorie des ménages, par produit et en fonction des revenus des consommateurs», a assuré le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi. «Il y a déjà eu une levée des subventions ayant touché les carburants, mais le reste se fera de manière graduelle. Néanmoins, cela sera précédé par une série de mesures, notamment sur le plan de la sensibilisation des consommateurs sur l’avènement d’un nouveau mode de consommation», a-t-il relevé.



Réduire le gâchis par… la sensibilisation !



Tous sans exception... Parents, imams, enseignants, sportifs, artistes, associations… doivent, à l’unisson, participer à la lutte contre le gaspillage de pain.… Les restaurants sont eux aussi une partie importante de l'équation lorsqu'il est question de gaspillage du pain. Le service du pain est une tradition honorée par une grande majorité de restaurants pour contenir temporairement l'appétit des convives pendant que leurs plats sont préparés. Par contre, d'après plusieurs restaurateurs, la distribution systématique du célèbre panier de pain n'est peut-être pas la meilleure option car une grande quantité de ce pain leur reste entre les bras. Il est nécessaire de sensibiliser les ménages, les restaurateurs, les hôpitaux, mais aussi les gens tous âges confondus en présentant concrètement la quantité réelle gaspillée sur une période. Plusieurs associations en partenariat avec le ministère du commerce ont mis en place un programme de sensibilisation notamment ces actions dans certains restaurants universitaires en récoltant le pain non consommé et en le stockant dans de grands bacs permettant de visualiser la quantité jetée sur 4 jours. Ces actions ont porté leurs fruits puisque depuis, chaque étudiant a pris conscience du gâchis et a changé son comportement en réduisant sa portion quotidienne. Les entreprises Extranet et Netcom, Epic chargé du nettoiement des communes situées en zone extramuros d'Alger, s'attelle à lancer régulièrement des campagnes de sensibilisation dans différents espaces publics et les établissements relevant de l'éducation des 31 localités de sa compétence. La mission confiée aux agents de l'Epic consiste à distribuer des dépliants appelant au non gaspillage du pain. A cet effet, Extranet a mis à la disposition des citoyens, dans un but de tri sélectif, des bennes spéciales pour le pain rassis destiné à être recyclé.



«C’est la faute aux boulangers !»



«La responsabilité du gaspillage de pain n’incombe pas au seul consommateur, les boulangers ne fournissent aucun effort pour produire un pain de qualité, qui se conserve et non celui qui est immangeable le jour d’après», dira yemma Saliha qui ne fait manger à ses enfants que la galette traditionnelle. Les boulangers reconnaissent que la qualité du pain reste médiocre à cause de la farine utilisée. «Je suis obligé d’apporter les correctifs nécessaires à même d’obtenir un pain mangeable. Je m’attarde sur la fermentation et les levures, mais tant que les boulangers utilisent la même farine le pain ne pourra pas être amélioré», affirme Fayçal, boulanger de formation. Sur un autre registre, les boulangers dénoncent, à travers leur fédération nationale, la cherté des matières premières, la pénibilité de leur travail, la hausse du prix du gaz et de l’électricité, qui a impacté la profession, jusqu’à réduire, à titre d’exemple, le nombre des boulangeries à Alger de plus de la moitié. Pour les boulangers, seule une augmentation du prix de la baguette aura un impact positif sur la réduction du gaspillage. Si vous voulez manger du pain de bonne qualité, c'est à partir de 15 dinars qu'il faut payer la baguette. La qualité du pain est l'une des causes à l'origine du gaspillage de ce produit de base pour l'algérien. Le pain est tellement de mauvaise qualité qu'on ne peut pas le manger à peine quelques heures de sa sortie du four.

Farida Larbi